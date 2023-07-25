5 Temmuz 2023'te TÜİK enflasyon rakamları açıklaması sonrasında emekli ve memur maaş zammı oranları da ortaya çıktı. TBMM'de geçtiğimiz hafta tatile girmeden önce kabul edilen yasa kapsamında SSK ve bağ-kur emeklilere ile 6 aylık dilim zammı %25 olarak açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekliye zam müjdesi vererek yıl sonunda yeni bir zamma daha gidileceğini açıkladı

Milyonlarca emekli vatandaş emekli maaşına fark ödemesi yatırılıp yatırılmayacağını merakla araştırıyor.

2023 Temmuz zammı farkları ne zaman yatacak?

%17'nin üzerinde çıkan enflasyon oranına refah payının da eklenmesi sonrasında emekli zammı %25 olarak açıklandı. Bu kapsamda emekli sandığından Emekli olan vatandaş 15 günlük maaş farkı alabilecek. Ancak BAĞ-KUR v Ssk emeklileri 15 günlük farktan yararlanamayacak. Onaylanan yasa kapsamında seçim öncesinde en düşük emekli maaşı 7500'e tamamlanan emekli de zamdan faydalanamayacak. Kök aylıklara uygulanacak olan yüzde 25 zam sonrasında 7.500 TL'nin altında kalan aylıklar aynı miktarda ödenmeye devam edecek.

4C maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli Sandığı Maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında hesaplara aktarılmaktadır. Temmuz ayında Maaşlar kurban bayramı öncesinde ödenmişti. Hal bu iken emekli memurlar maaşlarını zamsız olarak almışlardı. Ancak Temmuz ayının başında açıklanan %25 artış memur emeklilerine de uygulanacak ve ortaya çıkan farklar ise 24-28 Temmuz haftasında hesaplara aktarılmaya başlanacak.

17 25 Temmuz arası maaşlarını almaya başlayan SSK emeklileri %25 olarak hesaplarına maaşları aktarılacak. Yıl sonu zam müjdesi gelecek emekliye yapılan yüzde 25 zam pek hoşa gitmemiş ve tepki toplamıştı. Devlet Bahçeli'nin seyyanen zam görüşmeleri Erdoğan tarafından olumlu karşılandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıl sonunda emekliye yeni bir zam yapılacağını açıkladı. Yapılan zamlarla alakalı açıklama yapan Erdoğan; "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz." dedi