Mart ayında onay falan EYT yasası ile emekli olan vatandaşın haricinde emekli olma hakkını Kıl payı kaçıran birey de yeni bir düzenleme için dört gözle gelecek olan haberi beklemekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilikte yeni reformu başlığı altında verdiği Müjde sonrasında kademeli emeklilik uygulamasının başlayacağı ortaya çıkmıştı. Emekli olmayı kıl payı kaçıran çalışanlar şu sıralar kademeli emeklilik ile alakalı bilgileri araştırıyor. Özellikle de 2000 sonrası sigortası başlayan vatandaş emeklilik sistemine gelecek olan düzenlemeler ile alakalı gelişmeleri araştırmakta. Peki 2000 sonrası sigortalılara erken emeklilik hakkı doğacak mı? Erken emeklilik kademeli bir şekilde onaylanacak mı?

Özellikle de bağ-kurluları kapsayan emeklilik reformu ile alakalı gelişmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kıskacına girmiş bulunmakta. Çiftçiler ve küçük esnafın arasında bulunduğu milyonlarca Bağkur'lu Prim gün sayısını 9000'den 7200 güne geri çekecek çalışmalar süre geliyor. Devreye girmesi planlanan kademeli emeklilik sistemi ile kısmi emeklilik avantajlarının devreye girmesi beklenirken, vatandaşın emeklilik sürecinde esnek bir şekilde emekli olma hakkı doğması sağlanıyor. Kademeli emeklilik sisteminde ilk hak kazanacak olan kişiler yaşlılık aylığı almaya sahip kişiler olarak belirlenirken, yaş beklemek yerine belirli prim sayısına ulaşması emekli olması için yeterli olacak. Özellikle de belirli hizmet süresini tamamlamış olması ve yaş kriterlerini de karşılamaları gerekmekte. Resmi olarak çalışmaların başladığı kademeli emeklilik ile alakalı tüm detaylar yavaş yavaş oluşturulmaya başlıyor. Bu sayede bu süreç geriye çekiliyor ve daha erken tarihte emekli olma avantajı sağlanıyor. Kahramanmaraş depremi sonrasında Mart ayında EYT yasası onayı almıştı. EYT yasası onay alınması sonrasında 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar emeklilik kapsamına girmişti. Bağ-kur'lu kadınlar 7.200 gün erkekler ise 9.000 günü tamamladığında emekli olabiliyor. Kademeli emeklilik kapsamında ise erkek sigortalıların da yaşlılık aylığı hak kazanma şartı 7.200 güne indirgenmesi planlanıyor. Bu sayede ise kadın ve erkekler eşitlenecek. 9000 gün birim sayısını tamamlayamayan erkek esnafa da bu sayede erken emeklilik yolu açılacak iken 7.200'e tamamlanır tamamlanmaz emekli olma hakkında faydalanılacak.

8 Eylül 1999 yılından sonra sigorta girişi olan ve belirlenen şartlar ile emeklilik reformu kapsamına giren bağ-kurlularda prim gün şartı 1800 gün geri çekilecek. Kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş şartı sağlanması durumunda bu aralıktaki bireyler de emekli olma hakkını kazanabilecek.

Ev hanımlarına destek ev hanımlarının emekli olması için de emeklilik reformu devreye girecek isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini Devlet karşılar iken bu Tasarımın da Ekim ayında meclisin açılması sonrasında Hayata geçirilecek. SGK'ya başvuran kadınlara da prim desteği sağlanacak.