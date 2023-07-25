Bankalar yeni müşteri kazanmak için türlü türlü fırsatları sunmaya devam ediyor. Finans sektörünün önde gelen isimlerinden olan TEB Bankası da en son resmi internet sitesinden duyurduğu kampanyası ile akılları baştan almayı hedefliyor. Vadeyi uzatıp, faiz oranını düşüren TEB kredisi fırsatından faydalanmak için en yakın şubeye giderek hesap açtırmak yeterli oluyor. TEB Bankasında ister hesabı olsun isterse de yeni müşteri olacak olsun, düşük faizli kredi fırsatından faydalanmak çok kolay duruyor. Sadece TC Kimlik numaranız le bankaya ibraz etmeniz yeterli oluyor. TEB internet bankacılığı üzerinde yer alan kredi hesaplama aracı ile ihtiyacınıza göre şekillenen kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

30,000 TL kredi imkanını düşük faiz fırsatı ile sunan banka, 1.89'dan 2,5'e kadar faiz uyguluyor. Özellikle de son aylarda artan faiz oranlarına inat TEB Bankası düşük faizleri ile dikkat çekiyor. Nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak adına başvurunuzun onaylanması için gerekli şartlar da çok basit. Kredi puanınızın yeterli olması durumunda ve diğer kredi ödemelerinizin geliriniz ile uyumlu olması durumunda anında düşük faizli kredinize ulaşabilirsiniz. Öte yandan vade atlama imkanı ile de 3 ay ertelemeli olarak kullanabilirsiniz.

TEB Kredisini kullanmadan önce bankanın resmi internet sitesinde yer alan Kredi Hesaplama aracını kullanarak ihtiyacınızı belirleyebilir ve geri ödemeleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Banka tarafından ihtiyaç kredisi kampanyası ile alakalı yapılan açıklama da

''TEB’in avantajlı dünyasından hemen yararlanabilir, 7/24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Size en yakın TEB şubemize uğrayarak kredinizi kullanabilir veya dilerseniz kredinizi şubeye gitmeden kullanmak ve detaylı bilgilere erişmek için başvuru kanallarımızı inceleyebilirsiniz.

Kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredinizin faizi, piyasadaki faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez ve kredi vadesi boyunca sabit kalır.'' denilmiştir.