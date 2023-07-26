Elon Musk'ın Twitter'ı kafasına göre güncelleyerek yeni özellikler getirmesi Twitter kullanıcılarını canından bezdirmişti. Son olarak limit sınırlaması getiren Musk, kullanıcılardan dünya genelinde tepki görmüştü. Tam da o anda META, Threads uygulamasını kullanıma açmıştı.

Twitter kullanıcıları bir umutla kayıt olduğu Threads karşısında büyük hayal kırıklığı yaşamaıştı. Uygulama açılır açılmaz kullanıcı kayıt sayısı ile rekor kırmıştı. Ancak o kadar kötü bir platform olduğu ortaya çıkar çıkmaz kullanıcıların yüzde 80'i uygulamaya geri dönmeyerek yeni bir rekora daha imza atılmıştı.

Açıldığı andan beri 150 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan Threads, aktif kullanıcısı sayısı yarı yarıya azaldı.

Tüm bunların ardından Threads hala hayatta kalmak için savaş veriyor. Son olarak Takip Edilenler sekmesi Threads için yeni bir güncelleme geldi. Artık sadece takip ettiğiniz hesaplar için özel bir sekme yer alacak.

Ancak bu özelliğin de Threads'ı kurtarması imkansız görünüyor. Çünkü Twitter kullanıcıların en çlok aradığı şey gizlilik. Threads ise kayıt olur olmaz tüm Instagram listeniz otomatik olarak hesabınıza ekleniyor.