THY'nin Fas'ın Marakeş şehrine gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.40'da havalanan TK 619 sefer sayılı uçağında bir yolcu intihar etti.

İsmi açıklanmayan yolcu, kalkıştan bir süre sonra tuvalete girdi ve uzun süre çıkmadı. Kabin ekipleri durumdan şüphelenince tuvaletin kapıları açıldı. Yolcunun intihar ettiği anlaşıldı.

Tuvaletten çıkarılan yolcuya önce kabin ekipleri, sonra da uçakta bulunan doktor bir yolcu müdahale etti. Uçak saat 15.15 sıralarında Cezayir'e acil iniş yaptı. İniş sonrası uçağa giren sağlık ekipleri yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Konuyla ilgili olarak Cezayir tarafından inceleme başlatıldı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada ise "Olaydan büyük üzüntü duyan Türk Hava Yolları ailesi olarak kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.