Turkcell Yerli Arama Motoru Olan Yaani’yi Tanıttı

Ülkemizde ve dünya genelinde olan yatırımlarına hız kesmeden devam eden ve geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’nin en büyük veri merkezini hayata geçiren lider GSM operatörü Turkcell bugün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni yerli arama motoru Yaani’yi tanıttı.

Türkçe’den Anlayan Akıllı Arama Moturu!

Ülkemizde geliştirilen ikinci arama motoru olan “Yaani” bir önceki yerli arama motorumuz olan Geliyoo’dan daha profesyonel olarak karşımıza çıkıyor. Turkcell servislerini içinde barındıran bir arama motoru olan Yaani’yi diğer arama motorlarından ayıran şey ise dilimiz olan “Türkçe” ile tam uyumlu olması ve Türkçe’nin farklı dil yapılarını anlayabiliyor olması.

Logosunda Türkiye ile özdeşleşen nazar boncuğunu barındıran Yaani oldukça sade bir tasarıma sahip. Sahip olduğu yapay zeka algoritması sayesinde kullanıcıları tanıyan ve onların bulmak istedikleri şeyi arama sonuçlarında ilk başta gösteren Yaani şimdilik bir mobil uygulama olarak kullanıma sunuldu. Kullanıcıların App Store ve Google Play Store üzerinden indirip deneyebileceği Yaani ilerleyen süreçte internet tarayıcıları üzerinden de erişilebilecek.

Mobil uygulamanın sağlamış olduğu avantajla konum bazlı aramalarda oldukça başarılı olan Yani kullanıcılara gerek aktivite gerekse yeme – içme alanında en doğru sonuçları sunuyor. Örnek olarak vizyondaki filmleri Yaani üzerinde arayan kullanıcı hangi filmlerin olduğunun yanında ayrıca o filmlerin kendisine yakın hangi sinema salonlarında gösterimde olduğunu ve filmlerin seans bilgilerini de gösteriyor.

Yaani’yi Kullanan Turkcell’lilere Ek 1 GB İnternet Paketi!

App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen Yaani uygulamasını telefonlarına ya da tabletlerine indiren Turkcell kullanıcılarına Turkcell tarafından 1 hafta geçerli 1 GB internet paketi ücretsiz olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar Yaani’yi kullandıkları her ay 1 GB ek internet paketi almaya devam edebiliyorlar. Yaani’nin nasıl bir başarı elde ettiğini zaman içerisinde göreceğiz.