Türkiye, Dünya Kupası ve filmleri büyük ekranda izliyor!

e-ticaret platformu Hepsiburada, müşterilerinin TV ve projeksiyon tercihleriyle ilgili önemli veriler ortaya koydu. Paylaşılan verilere göre bu seneki taleplerde geçen seneye göre önemli artış yaşandı.

Televizyon ve projeksiyona ilgi artıyor

Hepsiburada müşterilerinin alışveriş eğilimleriyle ilgili açıklama yapan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan değişen tercih ve alışkanlıklar konusunda önemli bilgiler verdi. Erturan, “Büyük ekran televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların oranı geçen yılın Ocak-Haziran dönemine göre %29 artış gösterdi, projeksiyon kategorisinde ise bu oran %21 oldu. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşterilerimiz yaptı. Televizyon alışverişini Hepsiburada’dan yapan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından en çok alışveriş yapan iller sırasıyla Bursa, Konya, Antalya, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep oldu. Projeksiyon alışverişinde ise büyük şehirlerin yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep ve Muğla da yoğun ilgi gösteren iller arasında. Biz de Hepsiburada olarak müşterilerimizin eğilimlerini yakından takip ederek onların talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliği ve alışveriş deneyimini sürekli geliştirerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz” dedi.

Türkiye, Dünya Kupasının tadını büyük ekranlarda çıkarıyor

Hepsiburada’nın verilere göre, alanının en önemli organizasyonu olan ve 4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası’nı, sporseverler büyük ekranlı TV’lerden veya projeksiyonlardan izlemeyi tercih ediyor. Maç coşkusunu daha fazla hissetmek isteyenler, seçtikleri televizyonların duyuları çevreleyen yüksek ses performansı ve çözünürlüğe sahip olmasına da dikkat ediyor. Dünya Kupası’nın her dönem TV satışlarını artırdığını belirten Hepsiburada, büyük ekranlı TV’lere bu dönemdeki rağbetin %50 artış gösterdiğini vurguladı. Büyük ekranlı TV’ler arasında ise en fazla 65, 75 ve 85 inç olanlarda talep yaşandığı açıklandı.

Yazlıkta ailecek film keyfi için alternatif seçenek; projeksiyon

Yazlıklarda keyifle geçirilecek bir aile akşamı için geniş projeksiyon cihazı seçenekleri sunan Hepsiburada, Full HD görüntünün 4 katı netlikte, canlı ve keskin görüntü alınabilen 4K Ultra HD projeksiyon cihazlarını müşterileriyle buluşturuyor. Gece veya gündüz, içerde veya dışarda, gün ve ortam ışığından etkilenmeyen, aynı yüksek kalitede görüntü veren projeksiyon cihazları özellikle tatilde film izleyerek dinlenmek isteyenler tarafından talep görüyor. Projeksiyon cihazlarına en fazla rağbet eden yaş kitlesi 24-36 aralığı olurken, İstanbul, Ankara, İzmir’in ardından Kocaeli, Bursa, Antalya, Tekirdağ ve Muğla Hepsiburada’nın 20’den fazla marka ve 200’den fazla projeksiyon cihazına en fazla ilgi gösteren iller olarak sıralanıyor.

Oyun tutkunlarına özel TV’ler Hepsiburada’da

Hepsiburada’nın verilerine göre, birer animasyon ve görsel harikası olan bilgisayar oyunlarından maksimum keyif almak isteyen oyun tutkunları TV seçerken en çok görüntü kalitesi ve yenileme hızına (hertz) dikkat ediyor. Oyun tutkunları için çeşitli TV seçeneklerini bünyesinde barındıran Hepsiburada’da görüntü kalitesi olarak LED veya OLED, çözünürlük olarak 4K, yenileme hızının ise 120 ya da 240 olduğu televizyonlar oyun severler için öneriliyor.

Televizyon seçiminin püf noktaları açıklandı

Müşterilerinin hayatını her alanda kolaylaştıran Hepsiburada, TV seçiminin püf noktalarını açıklayarak farklı ihtiyaçları olan ve TV almayı planlayanlara faydalı bilgiler verdi. Televizyon seçiminde ilk adımın boyut tercihi yapmak olduğunu söyleyen Hepsiburada, ortalama bir salon için 42-55 inç arasının, mutfak, misafir veya çocuk odaları içinse 26-34 inç arası bir televizyonun uygun olduğunu belirtiyor. İnternet üzerinden yayın izlemek ya da internet sitelerine TV’lerinden bağlanmak isteyenlere akıllı televizyonları incelemelerini öneren Hepsiburada; bir TV sağlayıcısından hizmet almayan, yayınını çanak anten aracılığıyla sağlayan müşterilerine ise dahili uydu alıcısı bulunan televizyonları öneriyor. Derinlik hissini yaşamak isteyenlerin ise kavisli Curved TV’leri alışveriş listelerine eklemelerini tavsiye ediyor.

TV temizliği nasıl yapılmalı?

Televizyon bakımı ve televizyon bakımı konusunda müşterilerini bilgilendiren Hepsiburada, özellikle LED televizyonlarda ekranların sensörlerden oluşması nedeniyle daha hassas olunması gerektiğini, ekranların sert temizlik malzemeleriyle bastırılarak temizlenmesinin hasara neden olabileceğini belirtiyor. Daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için tüm TV ekranlarının, temizlik için üretilen özel solüsyonlarla ve yumuşak bezlerle temizlenmesini tavsiye ediyor.

e-ticaret platformu Hepsiburada, son teknolojiye sahip televizyon ve projeksiyon cihazlarını %40’a varan avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Her ihtiyaca uygun ürün yelpazesiyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran Hepsiburada, her ortama uyum sağlayacak televizyon ve projeksiyon ürünleri sunuyor.