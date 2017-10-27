Türkiye’nin En Etkili Perakendecileri Sapanca’da Bir Araya Geldi

Türkiye’nin önde gelen perakendecileri, 23-24 Ekim tarihlerinde Sapanca NG Otel’de bir araya gelerek, sektörün dijital yol haritasını çizdi. “Keşfet, İcat Et, Lider Ol” teması altında gerçekleşen zirvede, teknoloji, ürün ve hizmet sağlayıcıları ile perakende sektörünün en etkili kurumlarının BT ve Pazarlama Yöneticileri, dijital dönüşümü şekillendiren en son teknolojileri, stratejileri ve önceliklerini tartıştı. Tek kanallı perakendecilikten dijitalleşmiş çoklu kanal perakendeciliğe geçiş konusundaki deneyimlerin de paylaşıldığı etkinlik, global perakende trendlerinin tartışıldığı eşsiz bir platform olarak Türkiye’de sektörün geleceğine dair net bir bakış sağladı.

Dijital Dönüşüm Yatırımları ile İlgili Önemli Mesajlar Verildi

Dijital Perakende Zirvesi’nin açılışını yapan IDC Türkiye Direktörü Nevin Çizmecioğulları, dijital dönüşüm yatırımlarının önümüzdeki yıllarda üç kat artarak perakende sektörünün büyük bir kısmının derinden değişmesine neden olacağını söyleyerek “Dijital Çağ”da müşteri odaklı ticaretin önemine dikkat çekti. Çizmecioğulları sözlerine şöyle devam etti: “Markalar tüketicilerin karmaşık beklentilerini karşılamak için zorlanıyor ve geleceğin markaları müşteri deneyiminde oldukça rekabetçi. Günümüzde, üstün müşteri deneyimini oluşturabilmek için, perakendeciler dijital dönüşümü etkili biçimde kullanmalı ve birbirine bağlı alışveriş deneyimini sağlayarak, yarının tüketicisinin zihninde ve gönlünde yer eden, bire bir akıllı müşteri yolculuğu yaratmak zorunda. Sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaya kararlı perakende liderleri için, önümüzdeki yılların kritik başarı faktörü, kurum için hızlı sonuç sağlayan, çığır açan inovasyonların iş süreçlerine dahil edilmesi olacaktır.”

IDC Baş Analisti Eren Eser, sunumunda müşteriler ve perakendeciler arasındaki güç dengesinin çarpıcı bir şekilde müşterilerin lehine değiştiğini söyleyerek ilerleyen zamanda fiziksel mağazaların rolünün değişeceğini paylaştı. Eren Eser sözlerine şöyle devam etti: “Gelecekte fiziksel mağazalar dijital olarak mükemmel, yeni teknoloji ile yapılandırılmış bir deneyim merkezine dönüşecek. Perakendecilerin bu dönüşüm sürecinden başarı ile çıkabilmesi için mağaza içi müşteri deneyimini yeniden tasarlamaları gerekiyor. Başarının anahtarı ise fiziksel ve dijital alışveriş deneyiminin harmanlanması ile müşterilere sağlanacak kişiselleştirilmiş ve kesintisiz deneyimden geçiyor.”

Yaklaşık 200 sektör yöneticisinin katılımı ile gerçekleşen ‘Dijital Perakende Zirvesi’, dijital dönüşüm girişimleri ile uygulama stratejileri üzerinde yoğunlaşan bilgilendirici sunumlar ve interaktif panellerle fikir paylaşımlarına olanak verip, perakende analitiği, müşteri zekası, e-ticaret platformları, satış noktası sistemleri, mobil ticaret sistemleri, perakende gelir yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve yeni nesil güvenlik konularında eşsiz bir platform sağladı.

2017 Dijital Perakende Teknoloji Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu yıl ikincisi düzenlenen IDC Dijital Perakende Teknoloji Ödülleri için, 21 kurumdan 28 değerli proje yarıştı. Toplam 13 proje ise jüri değerlendirmeleri sonucunda ödüle hak kazandı. CIO ve akademisyenlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik jüri ekibinin oylarıyla belirlenen, 2017 yılının ödül alan projeleri kategori bazında şu şekilde:

Büyük Veri & Analitiği Kategorisi

1. Hopi, Hiper – Kişiselleştirme Projesi

2. Kiğılı, Yol Gösterici Projesi

3. Koçtaş, Müşteri Odaklı Gelir Yönetimi Projesi

Müşteri Deneyimi Kategorisi

1. Domino’s Pizza Türkiye, Domino’s Heryerde Projesi

2. Eczacıbaşı Tüketici Ürünleri Grubu, Kalipso: Satış ve Pazarlama Dijitalizasyon Uygulaması Projesi

3. Hotiç Ayakkabı, E-ticaret & Konvansiyonel Satış Projesi

Dijital Kanallar Kategorisi

1. Şok Marketler, Cepte Şok Projesi

2. Panda Dondurmaları (Has Gıda), Panda Matrix Projesi

3. Hotiç Ayakkabı, E-ticaret & Konvansiyonel Satış Projesi

Çoklu Kanal Çözümü Kategorisi

1. Eczacıbaşı Tüketici Ürünleri Grubu, Kalipso: Satış ve Pazarlama Dijitalizasyon Uygulaması Projesi

1. Panda Dondurmaları (Has Gıda), Panda Matrix Projesi

2. Şok Marketler, Cepte Şok Projesi

Teknoloji Hizmet Sunumu Kategorisi

1. Turkcell, Müşteri Memnuniyeti İçin Yeniden Ücretlendirme Projesi

2. İGA Havalimanı İşletmesi, Veri Merkezi Bulut Yönetim Sistemi Projesi

3. Türkiye İhracatçılar Meclisi, SAP İş Zekası ve Raporlama Projesi

Kurumsal Dönüşüm Kategorisi

1. Kiğılı, Yol Gösterici Projesi

2. Arzum, Dijital Dönüşüm Projesi

3. Turkcell, Müşteri Memnuniyeti İçin Yeniden Ücretlendirme Projesi

Veri Altyapısı Kategorisi

1. Otokoç, Gelişmiş Kullanıcı Güvenliği Projesi

BT Güvenlik ve Hile Yönetimi Kategorisi

1. Otokoç, Gelişmiş Kullanıcı Güvenliği Projesi

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