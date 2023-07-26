Twitter’ı satın aldığından beri yapmadığı değişiklik kalmayan Elon Musk, son olarak Twitter’ın logosunu ve ismini değiştirmişti.

Twitter’ın mavi kuş simgesini siyah bir X işareti ile değiştiren Musk, bu sefer polis engeline takıldı. Son bir yıldır Twitter’da yaptığı değişikliklerle tüm dünyada kullanıcılar tarafından tepki gören ELon Musk, dur durak bilmiyor.

Getirdiği limit sınırı ile dünya genelinde Twitter kullanıcıları tarafından büyük tepki alan Elon Musk, son olarak Twitter’ın logosunu değiştirmiş hatta bununla da kalmamış Twitter’ın ismini de değiştirmişti. Twitter'la özdeşleşen mavi kuş logosuna X olarak değiştiren Musk, polis engeline takıldı.

Twitter’ın Genel Merkezi’nin logoların sökülmesi işleminde polisler genel merkeze gelerek işlemi engelledi. Twitter'ın Amerika’daki Genel Merkezi’nde eski logonun kaldırılması için harekete geçilmişti. Çağrılan vinç ile binanın dışındaki eski logo sökülmek istendi ancak işlem polisi tarafından engellendi. Polislerin neden bu girişimi engelledi merak edilse de kesin bir bilgi bulunmuyor. Alınan bilgilere göre polis izinsiz sokak kapatma nedeniyle bu işlemi engelledi.