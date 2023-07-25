Geçtiğimiz dönemlerde alınan sosyal medya yasasının kararlarına göre sosyal medya şirketleri kendileri için Türkiye sınırları içerisinde birer temsilci atamak zorundaydı. Söz konusu temsilciler yaşanabilecek sorunlarda iletişime geçilecek birinci kişiler olacaktır.

Ancak Twitter, Elon Musk’ın eline geçtikten sonra şirket değişikliğine gitti ve Türkiye için geçerli olan bu adımı atladı. Şirket, Twitter Inc. Olan şirketini X Corp. Olarak değiştirdi. Söz konusu durum ile birlikte Twitter’ın hali hazırda bulunan temsilcisi de sistemden düşmüş oldu.

Twitter’in Türkiye’de bir temsilciye sahip olmaması ile birlikte ilk yaptırım kararı alınarak. Twitter’a Türkiye’den Reklam Yayınlama Engeli getirildi.

Türkiye’den Twitter Platformuna Reklam Verilemiyor



Gerçek ve Tüzel kişiler için geçerli olan Türkiye üzerinden Twitter reklamları oluşturma ve yayınlama yasağı resmen kabul edildi.

Twitter için ilk kısıtlama adımı olarak bilinen bu adım ile birlikte artık Twitter yeni yaptırımlar içinde yer almaya başladı. Twitter, BTK tarafından istenen ve Türkiye de tutulması zorunlu olan temsilci kararını kabul etmez ve yeni bir temsilci ataması gerçekleştirmezse yeni kısıtlamalar ile karşı karşıya kalabilir.

Yaptırımlar platformlara göre değişiklik gösterse de adımlar genel olarak benzer. İlk olarak uyarı anlamında bir yaptırım gerçekleştirilmekte. Bu, Twitter platformu için ülkemizden yayınlanan reklamların kesilmesi oldu.



Bir sonraki adım, uyarı gücünü arttırarak Twitter’in ülkemize sağlamış olduğu bağlantıların, yani bant genişliğinin %50 kadar yavaşlatılması. Twitter, söz konusu bant genişliğinin daraltılması sonrasında yeni adımlar atmıyorsa bu oran arttırılıyor.

Twitter, kendine verilen süre içerisinde temsilci atamadı, %50’lik bant genişliği sınırı aldı ve kendisine verilen süre doldu. Bu aşamadan sonra %90’a varan bir bant genişliği sınırlaması ile karşı karşıya kalacaklar.

Twitter’ın 90 Günü Kaldı, Temsilci Atamazsa Kısıtlanacak



BTK Kararı ile birlikte Twitter’a verilen reklam yasağı için 90 gün süreleri bulunuyor. Söz konusu platform 90 Gün içerisinde ilk kısıtlamasından kurtulmak için Türkiye’ye X Crop. ‘u temsil eden bir temsilci atamazsa %50 değerinde bant genişliği kısıtlaması yaşayacak.

Twitter, söz konusu kısıtlamalar ile birlikte Türkiye pazarından gelir elde edememeye resmen başladı. %50 ve %90 civarlarına kadar ulaşan bant genişliği sınırlaması ile karşı karşıya kaldığı bir senaryoda ise Türkiye üzerinden gelen bağlantıların pek çoğunu kaybedebilir.

