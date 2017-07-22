Ücretli Facebook Üyeliği Dönemi Başlıyor

Kullanıcı sayılarına baktığımız zaman şu an için en çok kullanılan sosyal medya uygulaması Facebook. Milyonlarda kullanıcı bir yana dursun, artık uygulama milyarlarca kullanıcı sayısına ulaştı. Kullandığı yapı, aktifliğinin az olması, güncellemelerde alıntılar yapması gibi eleştiriler alıyor olsa da hiçbir zaman için düşüşe geçmeyen uygulamanın, bu denli yüksek kullanıcı sayılarına ulaşmasının ana nedeniyse tabi ki ücretsiz üyelik sistemi.

Kullanıcılar, Facebook üzerinden ücretsiz üyelik sistemini kullanarak çok kolay bir şekilde arkadaşlarıyla iletişime geçebiliyor. Ücretiz üyelik sistemiyle öne çıkan ve büyümeye devam eden uygulamanın, şimdiyse ücretli üyelik sistemi gündemde.

Facebook Ücretli Üyelik Detayları

Bu kez doğrudan yetkili bir isim olan Campbell Brown tarafından yapılan açıklamada, artık uygulamanın ücretli kullanıcı sistemine de geçiş yapacağı belirtildi. Bu açıklamayla beraber tüm üyeliklerin ücretli bir şekilde alınacağı düşünülüyordu. Fakat hemen sonrasında gelen bir açıklamayla beraber ücretli üyelik sisteminin bu şekilde işlemeyeceği ortaya çıktı.

Sistemin işleyişi çok daha farklı. Sistem kullanıcıların pro hesap sahibi olmasını sağlayacak. Eğer ücretli üye olursanız bu durumda reklam ve benzeri rahatsız içerikleri görmek zorunda kalmayacaksınız. Bunun dışında ek olarak anlaşmalar yapılan canlı televizyon yayınlarının da pro hesaplar üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Facebook için yapılacak sistem değişikliğin ne zaman kullanıma gireceğiyse belli değil.