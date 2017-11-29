Ünlülerin kandil mesajları

Mevlid Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) dünyaya teşrif ettiği gündür. Yılın ilk kandili olan Mevlid Kandili, duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek günlerdendir. Bu gecede bol bol dua edilmesi öneriliyor.Osmanlı döneminde mevlid kandillerinde çeşitli kutlama faaliyetleri icra edilirdi.Ünlülerde mevlid kandilinde sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

İşte bazı ünlülerin sosyal medyadaki kandil paylaşımları

Kemal Doğulu:Hayırlı kandiller

Demet Akalın:Mevlid Kandiliniz mübarek olsun

Ece Erken:Hayırlı Kandiller tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle

Hadise: Mevlid Kandilimiz mübarek olsun

Yılmaz Büyükerşen:Rahmet Elçisiyle cihanın aydınlandığı, yüce değerlerin umutla yeşerdiği bu mübarek gecenin, İslam Aleminin birlik ve kardeşliğine, insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diler, MevlidKandilinizi tebrik ederim.

Ebru Gündeş: Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!

Özge Ulusoy: Hayırlı kandiller…

Alişan: Çok şükür O’nun ümmeti, çok şükür Sen’in kulun olduk. İyi ki doğdun Ya ResulAllah..

Nihat Kahveci: Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.. Allah (CC) dualarımızı kabul eylesin.

Ali Nuri Türkoğlu: Mevlid Kandilimiz idrak ile mübarek olsun…

Yıldız Tilbe: Mübarek Mevlid gecesi Kandiliniz Kutlu Olsun Allah, bütün dualarınızı kabul etsin.