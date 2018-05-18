Vikipedia’nın Türkiye’de Engellenmesinin Ardında Yatan Nedenler

2017’de, Vikipedia Türkiye’de engellendi. Bu engelin arkasında yatan en büyük nedenin Vikipedia’da bulunan Türkiye aleyhindeki yazılar olduğu söyleniyor. Vikipedia, açık kaynak kodlu bir bilgi deposu olarak kurulmuş ve 2001 yılından beri yayınlarına devam etmektedir. Vikipedia engeli, Türkiye’de yaşanan ve başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin ardından gerçekleşmiştir. Ayrıca yine aynı olaydan sonra ilk etapta 3.900 devlet memuru ve hükümet yetkilisi görevden alınmıştır. Vikipedia’nin neden engellendiği hakkında 3 ana sebep vardır.

Vikipedia Türkiye’de Neden Engellendi?

Vikipedia’nın neden engellendiği konusundaki en açık neden, Vikipedia’nın Türkiye aleyhinde bazı yazılar bulundurmasıydı. Bunun dışında başka bir görüş de Türkiye’de olup biten gerçeklerin ifade edilmesindeki engeller nedeniyle Wikipedia’ya ulaşımın engellendiği yönünde. Siyasiler her zaman medyayı kullanarak kitleleri kontrol etme eğilimindedir. Ancak, internetin yükselişiyle birlikte, insanlar artık kendilerine sunulan alternatif bilgi akışlarına sahipler. Ancak, ülkelerin engel çabaları boşa gidebiliyor çünkü engeller arttıkça engelleri aşmanın yolları da çoğalıyor.

Türkiye’de Vikipedia engellemesi yaşanmadan önce bir dizi olaylar meydana geldi. Başarısız darbe girişimi sonrasında 9 bin polis memuru görevden alındı ve 2016 yılında 40 bin kişi tutuklandı. Toplamda 120 bin kişi gözaltına alındı.

Vikipedia engelinin darbe girşimi ile ilgili bir nedenle engellenip engellenmediği ise kesin olarak bilinmemektedir. İddialardaki gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütün bu engellemelere doğrudan neden olduğunu gösteren bir kanıt da yoktur. Hükümet, büyük olaylardan sonra internette yayınlanan asılsız haberler nedeniyle böyle bir engellemeye gidildiğini söyledi.

Engellemeler Nasıl Aşılır?

Vikipedia engelini aşmak kaldırmak isteyenler için, birçok seçenek mevcut. Vikipedia’yı bütün engellemelere rağmen kullanmakta ısrar ediyorsanız bunu yapabilmenin en etkili yolu Sanal Özel Ağ (VPN) kullanmaktır. VPN’ler temelde IP adresinizin yeniden yönlendirilmesi prensibine dayanır. Dolayısıyla, Vikipedia sunucusu ile bağlantı kurulduğunda, farklı bir ülkeden istek aldığı için siteye göz atmakta özgür olduğunuzu düşünür. Birçok VPN, kullanıcıların IP adreslerinin ülkelerini seçmelerine izin verir.

VPN’ler, bulunduğunuz ağı şifreledikleri için ek avantajlara da sahiptir. Bu nedenle, kişisel sitelere ya da çevrimiçi alışveriş sitelerine gönderdiğiniz önemli bilgilerin bilgisayar korsanları tarafından elde edilmesi engellenir. Safer VPN veya IP Vanish gibi yüksek kaliteli bir VPN’ye yatırım yapmayı unutmayın. Bu VPN’ler ücretsiz VPN’lerden çok daha üstün bir hizmet sağlarlar. VPN kullanarak güvenli bir şekilde online alışveriş yapabilir, bankacılık sitelerine giriş yapabilir ve tüm bunları yaparken endişelenmenize gerek kalmadan kişisel bilgilerinizi verebilirsiniz. Ve tabii ki, engellenmiş olsun ya da olmasın, Wikipedia gibi sitelere ulaşım sağlayabilirsiniz.