Volkswagen I.D. Buzz Hakkında Yeni Bilgiler Gelmeye Başladı

Volkswagen I.D. Buzz konsept araçları üretime çıkarılıyor. Volkswagen I.D. Buzz serisinde nasıl özellikler olacak? Yeni araçlar ve bilinen tüm detayları.

Volkswagen, bir dönemin efsane olmuş araçlarını yeniden tasarlayarak piyasaya sürmeye başladı. Bir yandan yeni araçlarını güncelleyen ve yeni seriler sunan markanın, bir yandan da yenilenen ünlü serilerle gündeme geldiğini biliyoruz. İlk olarak Beetle efsanesinin yeni kasa ve yenilenmiş motorlarıyla satışa sunulduğunu gördük. Yeni yüzü ile efsanesinin satışlarından bir hayli yüksek gelir elde eden marka, şimdi ise Volkswagen I.D. Buzz serisiyle geliyor.

70-80’li yılların en ünlü araçlarından biri olarak gösterilen ve “hipi minibüsü” olarak anılan efsanesini yeniden canlandırmayı amaçlayan markanın, Volkswagen I.D. Buzz ile yeni bir standart oluşturacağı düşünülüyor. İlk olarak 2017 yılının başında konsept çalışmalarının paylaşıldığı araçların ise CES 2018 öncesinde satış durumu hakkında bilgiler verildi.

Volkswagen I.D. Buzz İddialı Geliyor

Konsept çalışmaları paylaşılan ve ilk teknik özellikleri paylaşılan Volkswagen I.D. Buzz serisinde, tamamen dokunmatik cihazlarla hazırlanmış olan bir ön panel göreceğiz. Gücünü elektrikten alan Volkswagen I.D. Buzz, bu kontrol ekranları sayesinde kullanıcılara hemen her şeyi sunmuş olacak. Göstergeler kısmında da arttırılmış gerçeklik kullanılacağı görülen araçların, birçok teknolojisinde ilkler sunması muhtemel.

Tamamen elektrikli bir seri olacak olan Volkswagen I.D. Buzz, performans kısmında da fark yaratacak. 369 beygirlik bir motor ile gelecek araç, 100 km hıza sadece 5 saniye gibi bir süre içerisinde çıkacak. 40 dakikada hızlı şarj olacak olan Volkswagen I.D. Buzz, tek şarjla da 482-500 km arasında yol gidebilecek.

CES 2018 fuarında bir kez daha teknolojilerinin konuşulacağı düşünülen serinin, konsept tasarımını ne kadar gerçeğe dönüştüreceği bilinmiyor ancak serinin 2022 tarihinde ön siparişleri ile gündeme gelmesi bekleniyor. Yani Volkswagen bu seriyi gerçekten satışa çıkaracak.