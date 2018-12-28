WEB TASARIM

Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle web alanında büyük olarak değişikler oldu. Web alanında online eğitimler olsun, web sayfaları oldun büyük alanda değişimler oldu. Artık herkes kendi blog hesaplarını açıp ordan paylaşımlar yapıp para kazanıyorlar ya da blog hesapları yapıyor.

Günümüz teknolojisinin gelişmesiyle web alanında büyük olarak değişikler oldu. Web alanında online eğitimler olsun, web sayfaları oldun büyük alanda değişimler oldu.

Artık herkes kendi blog hesaplarını açıp ordan paylaşımlar yapıp para kazanıyorlar ya da blog hesapları yapıyor.

internete şablon olarak hazır şablon yapıp satıyorlar. İnternetten web siteleri yapmak artık çok kolay.

İnternette hazır olarak hazırlayabileceğimiz web siteleri vardır. Bunlar;

bunun gibi örnek olarak verilerilebilir. Bu gibi web siteleri internet ortamında hır olarak hazırlayabilirsiniz. Artık kod yazmadan web siteleriniz oluşturabilirsiniz. Artık kod yazmaya son. Kod yazmadan ister blog hesabı açabilir, web tamplate hazırlayabilirsiniz.