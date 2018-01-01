Whatsapp Neden Çöktü? Açıklama Geldi Mi?

Popüler anlık mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada yer alan Whatsapp, yılbaşı yoğunluğuna dayanamadı. İlk olarak kullanıcılardan gelen mesajlarla ortaya çıkan detaylara göre, uygulama yılbaşının hemen öncesinde çöktü. 1 milyar kullanıcı sayısının üzerinde bir kullanıcı sayısına sahip olan uygulamanın çökmesi konusunda detaylar ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Facebook destekli uygulamanın neden çöktüğü konusunda şimdiden tahminler ve açıkçası komplo teorileri üretilmeye başlandı. Peki, Whatsapp neden çöktü? Uygulama yetkililerinden açıklama geldi mi?

Whatsapp Kullanımında Önemli Sorun!

Tahminlerden önce uygulamanın neden çöktüğü konusunda bir açıklama yapılmamış olduğunu vurgulamak gerekiyor. Sadece BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan tarafından bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada sorunun ülkemizde geçerli bir sorun değil, küresel bazda yaşanan bir sorun olduğu belirtildi. Yani tahmin edildiği gibi sıkıntı Whatsapp uygulamasında. Facebook bu konuda bir açıklama yapmazken, uygulamanın 2-3 ayda bir çökmeye başlaması sorun olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

Şu an için bu durumun kesinliği de bilinmiyor ancak uygulamanın 1 milyarın üzerinde kullanıcı sayısına sahip olmasının, yükü arttırdığı ve bu nedenle Whatsapp uygulamasında bu tip sorunların yaşandığı düşünülüyor. Whatsapp yetkilileri tarafından konu hakkında bir açıklama gelecek olursa haberimizi güncelleyeceğiz ancak şu an için zaman zaman sorunun devam ettiği ve henüz açıklamanın gelmediğini belirtelim.