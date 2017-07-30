WhatsApp Yeni Beta Güncellemesi Yayınlandı

Anlık mesajlaşma uygulamaları içerisinde lider olan WhatsApp, belli aralıklarla güncellemeler almaya devam ediyor. Son olarak uygulamanın beta sürümleri üzerinde çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Bu noktada son olarak uygulamanın WhatsApp yeni beta sürümü yayınlandı. İlk aşamada Windows Phone için yayınlanan yeni beta sürümüyle beraber küçük bir değişiklik yapılsa da bu değişikliğin çok daha büyük bir sisteme hazırlık için yayınlandığı da belirtildi.

WhatsApp yeni beta sürümüyle beraber gelen yeni değişiklik hesap onaylarının kaldırılması. Şu an sadece Windows Phone üzerinde ve çok daha dar bir kullanıcı kitlesi tarafından kullanılmaya başlanan yeni özellik aslında çok daha büyük bir güncellemenin de habercisi.

WhatsApp Yeni Beta Sonrası İşletme Onayları Sistemi Gelebilir

İlk olarak WhatsApp yeni beta ile gelen onaylı hesapların kaldırılmasının sadece bir sistem değişikliği olduğu belirtiliyordu. Fakat sonradan elde edilen bilgilere göre bu özellik işletme hesapları için kullanılmaya başlayacak. WhatsApp uygulaması işletme hesapları adı altında bir düzenleme yayınlayacak ve artık onay sadece bu hesaplara verilecek. Kısa süre sonra hem Android hem de İOS işletim sistemi için yayınlanması beklenen yeni özelliğin işletmeler için ne zaman kullanıma gireceği konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.