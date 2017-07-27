Windows 10 Kullanıcıları için Binlerce Dolarlık Ödül Haberi

Windows 10 işletim sistemi için yeni ödül programı başlatıldı. Windows 10 için başlatılan ödül programı nasıl işleyecek? Ödül ne kadar? İşte detaylar.

Yazılım denildiği zaman akla gelen ilk firma olan Microsoft, dünya üzerinden en çok kullanılan işletim sistemi Windows’un sahibi olarak öne çıkıyor. Yayınlanan en güncel sürüm olan Windows 10 işletim sisteminden sonrada değişime gitmeye başlayan firma, artık hem güvenli hem de yeni nesle geçen bir işletim sistemi oluşturmayı amaçlıyor. Bu noktada Windows 10 işletim sistemi için sürekli yeni adımların atıldığını görüyoruz. Daha önce Paint kararıyla gündem olan işletim sisteminin bunlardan hemen sonra güvenlik konusunda adımlar atmaya başladı. Bu noktada yeni bir yarışma da başlatıldı.

Windows 10 Hata Bulan Kullanıcılara Ödül Verecek

Yeni alınan kararla beraber Windows 10 işletim sistemi için ödül programı başlatıldı. Başlatılan ödül programı kapsamında eğer kullanıcılar işletim sistemi üzerinde hataları bulacak olursa, bu hataları Microsoft’a bildirmesi durumunda ödüller kazanacak.

Ödül miktarının ise 250 bin dolar miktarına kadar yükseleceği düşünülüyor. İşletim sisteminin açıklarının bulunması adına başlatılan ödül programının ise bir sınırı yok. Microsoft dur diyene kadar yarışmanın devam etmesi bekleniyor.