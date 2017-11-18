Xbox Black Friday 2017 İndirimleri Başlıyor

Dünya genelinde alışveriş çılgınlığı olarak kutlanan, Kara Cuma olarak bildiğimiz Black Friday etkinliği için bu sene de geri sayım başladı. Özellikle teknoloji dünyasında indirimlerin merakla beklendiği alışveriş çılgınlığı, bu sene de ilk olarak dijital oyun platformlarında başladı. Öncelikle Sony tarafından yapılan açıklama ile başlatılan alışveriş çılgınlığı, bu kez Xbox kullanıcıları için başlıyor. Xbox Black Friday 2017 indirimlerinin başladığını açıklayan Microsoft tarafından verilen detaylara bakacak olursak, Xbox Black Friday 2017 etkinliği de bir hayli ilgi çekecek.

Xbox Black Friday 2017 İndirimleri İçin İlk Haberler Geldi

Xbox Black Friday 2017 indirimlerinin ilk olarak 22 Kasım tarihinde başlaması bekleniyordu. Fakat Microsoft yine erken davrandı ve Xbox Live Gold üyeleri için indirimlerin başladığı açıklandı. Live Gold üyeleri için başladığı açıklanan indirimlerin ise sadece oyunlar için olmadığı belirtildi. Xbox Black Friday 2017 indirimlerinde oyunların yanı sıra film ve şovlarda da indirimler yapılacağı açıklandı. Detaylar ise henüz verilmiş değil.

Sadece Live Gold üyelerine özel %10 ekstra indirim verileceği ve Xbox Black Friday 2017 indirimlerinin %65 seviyelerine kadar ulaşacağı açıklandı. Live Gold üyesi olmak isteyen kullanıcılar içinde bu ay ücretler 1 TL’ye indirildi. Live üyesi olmayan kullanıcılar için indirimlerin 4 gün sonra başlayacağı da açıklandı.