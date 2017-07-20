Xiaomi Mi 5X Akıllı Telefonlarının Görüntüleri Paylaşıldı

Xiaomi, kısa süre önce resmi bir açıklama yaparak Xiaomi Mi 5X akıllı telefonlarının resmi tanıtım tarihini açıklamıştı. Markanın reklam afişiyle beraber açıkladığı tanıtım tarihinin 26 Temmuz olduğu açıklaması gelmişti. Tanıtım tarihini açıklanmasının hemen ardından merakla beklenmeye başlayan yeni seri akıllı telefonların, tanıtımı için sayılı günler kalması modelin detaylarının da daha fazla belirginleşmesine neden oldu.

Xiaomi Mi 5X modellerinin kısa süre sonra tanıtılması beklenirken, bir yandan telefonlar için yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Son olarak telefonların basın görselleri paylaşıldı. Xiaomi Mi 5X modellerinin basın görselleriyle beraber beklenen özelliklerinden bahsedelim.

Xiaomi Mi 5X Çift Kameralı Telefonların Yeni Üyesi

Tabi ki telefonların tüm detaylarını önümüzdeki hafta yapılacak olan tanıtımla beraber göreceğiz. Fakat aslında gelecek özelliklerin birçoğu belli. Xiaomi Mi 5X modellerinin orta sınıf modeller olacağını belirterek başlayalım. Orta sınıfın sevilen işlemcilerinden biri olarak öne çıkan Snapdragon 625 serisi işlemcilere sahip olan akıllı telefonların, standartları sağlayan 4 GB RAM bellek miktarına da sahip olması bekleniyor. Bunun dışında yeni modelin daha önce haberimizde yer verdiğimiz MIUI 9 arayüz sistemlerine sahip seriler olacağı, yazılım konusunda da yenilenmiş bir model olacağı konuşuluyor.

26 Temmuz tarihinde satışa çıkacak modelin 5.5 inç Full HD ekran çözünürlüğü ve çift kamera sisteminin bulunacağını da ekleyelim. Xiaomi Mi 5X çift kamera kısmındaysa, optik zoom özelliğinden yüz tanımalara kadar her özelliğin bulunması bekleniyor. Xiaomi Mi 5X akıllı telefonların geri kalan tüm özellikleri ve en önemlisi de fiyatları tanıtımla ortaya çıkacak.