Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus Promo Videosu Ortaya Çıktı

Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus akıllı telefonları için yeni promo videoları yayınlandı. Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus promo videosunda nasıl detaylar var?

Xiaomi, orta segment akıllı telefon modellerini yenilemeye hazırlanıyor. Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla beraber sektörde kendisine kalıcı yer bulan markanın, şimdi ise yeni bir orta segment akıllı telefonları satışa çıkarılacak. Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus modelleri olarak piyasaya çıkarılacak olan yeni akıllı telefonların ise fiyatları ile dikkat çekmesi bekleniyor.

Tanıtımı için sadece 3 gün kalan akıllı telefonların son olarak promo videolarının paylaşıldığı ortaya çıktı. Tanıtımdan önce yeni modelin tamamen ortaya çıkmasını sağlayan videoda, tasarım konusunda da önemli detaylar öne çıkıyor.

Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus Tasarımı İçin Yeni Bilgiler

Ekran kasa oranı, çerçevesiz akıllı telefonlarda olduğu kadar olmasa bile oldukça yüksek tutulacağı görülen Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus modellerinin, ön kısımlarında hiçbir fiziksel tuş barındırmadığı görülüyor. Ekran oranının 18:9 olması da son döneme uygun iki model geleceğini gösteriyor.

Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus parmak izi sensörlerini ise arka yüzeye taşımış gibi gözüküyor. Parmak izi sensörlerinin hemen üzerinde ortalanmış tek bir kamera bulunacak olan telefonun, fiyatı ise çok konuşulacağa benziyor. Fiyat beklentisi şu an için 100-140 dolar. Xiaomi Redmi 5 ve Redmi 5 Plus modelleri için geri kalan detayları birkaç gün sonra yapılacak tanıtımda göreceğiz.