Xperia XZ Oreo Güncellemesi Sonunda Yayınlandı

Sony’nin Android güncellemeleri hızla yayınlanıyor. Yeni Android güncellemelerinin yayınlanması konusunda hızını ortaya koyan markanın son olarak Xperia XZ Oreo üzerinde çalışmalarını yaptığı belirtiliyordu.

Söz konusu güncellemenin ne zaman geleceği konusunda bir bilgi verilmemiş fakat beta sürümünde yayınlamalara başlamıştı. Bu durumda da yeni güncellemenin hemen geleceği konusunda bir izlenim oluşmuştu. Son sürümün ne zaman yayınlanacağı konusunda beklenen gelişme ise sonunda yaşandı. Xperia XZ Oreo güncellemesinin yayını yapıldı.

Xperia XZ Oreo Güncellemesi Neler Sunacak?

Güncellemenin yayınlanmasının hemen ardından merak edilen konu ise güncellemenin neler getireceği oldu. Sony tarafından verilen bilgilere bakacak olursak yeni güncelleme bir hayli önemli değişiklikler yapıyor. Tabii ki öncelikle Xperia XZ Oreo özellikleri telefonlara dahil edilmiş durumda. Bunun dışında ise önemli bazı düzenlemelerin de yapıldığı açıklandı.

Xperia XZ Oreo ile hata düzenlemeleri ve bahsedilen bu özel düzenlemelerin detaylarının neler olacağı konusunda sürüm notlarını bekliyoruz. Şimdilik ortaya çıkan özellikler ise şöyle;

Çoklu ekran özelliği

Akıllı metin seçim özelliği

Otomatik doldurma özelliği

Sistem performans iyileştirmesi

Çökme sorunlarına karşı düzenlemeler

Bunun dışında son Android güvenlik yamalarının da telefona eklendiğini belirtelim.

Xperia XZ Oreo Güncelleme Nasıl Yapılacak?

Xperia XZ Oreo güncellemesini yapmak için ise ayarlar menüsünden yazılım güncellemelerini kontrol etmek yeterli olacaktır. Güncelleme doğrudan OTA üzerinden sunulmuş durumda. Bunun için indirme yapmanız gereken dosya boyutu ise 1.24 GB olarak açıklandı. Bunun için WİFİ kullanılması gerektiği belirtiliyor.