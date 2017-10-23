Xperia XZ Premium Android Oreo Güncellemesini Aldı

Sony’nin akıllı telefonları için hangi modellere Android Oreo güncellemesinin geleceği, geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Sony tarafından yayınlanan listenin bir hayli sınırlı tutulmuş olması ve güncelleme desteğinin belli modellere gelecek olması ise eleştirilere neden olmuştu. Fakat Sony bu eleştirilere cevap niteliğinde olacak bir güncelleme hareketi içerisine girdi. Henüz rakip firmalar güncellemeler üzerinde çalışmalarını yaparken marka, Xperia XZ Premium modeli için beklenen Android Oreo güncellemesini yayınladı. Güncelleme ise birçok sürprizle beraber geliyor.

Xperia XZ Premium Android Oreo Neler Sunacak?

Xperia XZ Premium Android Oreo güncellemesi, ilk etapta tüm Android Oreo özelliklerini akıllı telefonlara getiriyor. Bunun dışında yeni güncelleme sonrasında Sony’nin kendi değişikliklerini de Xperia XZ Premium modellerine eklediğini görüyoruz. Bu değişiklere bakalım.

Xperia XZ Premium 3D Creator: İlk yenilik telefona tarama sistemini dahil ediyor. XZ1 modellerinde gördüğümüz özellik sayesinde, kullanıcıların istedikleri herhangi bir nesnesi 3D olarak taraması sağlanıyor. Ayrıca bu taramaları görsel olarak da kayıt altına alabiliyorsunuz.

Ses iyileştirmeleri Yapıldı: Bunun yanı sıra Xperia XZ Premium güncellemesiyle beraber özel bir ses iyileştirmesi yapıldığını belirtelim. Hem hoparlör seslerinde iyileştirmeler yapan Sony hem de Qualcomm aptX HD teknolojisiyle beraber kulaklık performanslarını arttırdığını açıkladı.

Kamera İyileştirmeleri: Xperia XZ Premium güncellemesiyle beraber gelen diğer bir değişiklik kamera kısmında. Artık kamera açıkken telefon otomatik olarak bir gülümsemeyi yakalayıp, kendiliğinden fotoğraf çekebilecek. Bunun dışında hareketli görüntü odaklama sistemi de yenilendi.

Güncellemenin bölge bölge dağıtılmaya başlandığını belirtelim.