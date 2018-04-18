Yakın Zamanda Hayatımıza Girecek 5 Teknoloji

Hayatımızı baştan sonra değiştirecek teknolojik gelişmeler uzakta değil! Bu yazımızda sizler için çok kısa bir zamanda hayatımıza girmesi muhtemel 5 teknolojiyi ele alıyoruz. İşte kısa süre içinde hayatımıza girecek 5 teknoloji!

3D Metal Yazıcılar

Birkaç yıldır dünyada kullanılan ancak daha yeni yeni popülerleşen 3D Metal Yazıcılar genellikle sanayi alanında kullanılır ve maliyetleri biraz yüksektir. Geleneksel imalatın aksine malzemeleri çok tasarruflu kullanan bu yazıcılar neredeyse hiç atık malzeme bırakmazlar ve daha az enerji kullanırlar. Ve 3D yazıcıların ürettiği malzemeler muadillerinden %60 daha hafif olabilirler. Özellikle uçak sektöründe kullanılan 3D metal yazıcıların hayatımızın her alanına girmesi pekte uzak görünmüyor.

Blockchain Teknolojisi

Blockchain tüm kripto para birimi işlemlerinin sayısallaştırılmış ve merkezsizleştirilmiş genel bir defteridir. Sürekli olarak tamamlanmış işlemler kaydedilir ve kronolojik sıraya eklenir. Kullanıcılar merkezi bir kayıt yeri olmadan dijital para birimi işlemlerini takip edebilirler. Gerçekleşen her işlemden sonra kullanıcılar, otomatik olarak indirilen blok zincirinin bir kopyasını alır ve böylece veriler herkeste saklanır. Blockchain Teknolojisi her ne kadar Bitcoin ile hayatımıza girse de bir daha çıkmayacak gibi.

Giyilebilir Teknoloji

Giyilebilir teknoloji, bir aksesuar olarak veya giyside kullanılan malzeme ile vücuda takılabilen elektronik eşyalar için kullanılan genel bir terimdir. Günümüzde birçok giyilebilir teknoloji ürünü görebilir ancak bunların en popülerleri akıllı saatlerdir. Giyilebilir teknoloji her ne kadar akıllı saatlerle birlikte hayatımıza girmiş olsa da kolay kolay çıkmayacak hatta hayatımızın her noktasına girecek gibi duruyor.

IoT( Internet of Things) Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnternetini kabaca internete bağlı akıllı cihazların birbirleri ile olan iletişimi ve uyumu olarak tanımlayabiliriz. Bunun en basit örneği otobüs duraklarında ki otobüsün kaç dakika sonra geleceğini bize gösteren ekranlardır. Daha da genişletirsek evinizde ki ışıkların ısıtmanın televizyonun kısaca evde kullandığınız bütün eşyaların sizin aracınızı garaja çekmenizle beraber çalışmaya başlaması tam olarak Nesnelerin İnternetidir. Akıllı cihazlar kendi aralarında haberleşerek hayatımızı kolaylaştıracak ve şuan bizim yaptığımız çoğu işi bizden devralacaklar. Şuan çok etkin olmasa da çok yakın zamanda Nesnelerin İnterneti hayatımızın her yerinde bizimle olacak.

AR ve VR Teknolojileri

Augmented Reality and Virtual Reality Türkçemize Artırılmış gerçeklik ve Sanal gerçeklik olarak geçmiştir. AR yani artırılmış gerçekliği genellikle oyunlarda görmemize karşın VR yani sanal gerçekliği hayatımızın çoğu yerinde görmeye başladık ancak hala tam olarak hayatımıza girmedi. Alacağınız evi, daha o eve gitmeden VR gözlüklerle gezip görebileceğiniz, en ince detaylarını inceleyebileceğiniz günler çok yakında.