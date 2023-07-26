Yapay Zeka, son yıllarda hiç kuşkusuz adından söz ettiren en önemli teknoloji gelişme. Bilim kurgu filmlerinin bir numaralı konusu olan yapay zeka insanlığı ele geçirecek ve insanlığın sonunu getirecek mi korkusuna git gide yaklaşmış bulunmaktayız.

Yapay zeka konusunun hızla ilerlemesi insanlığı tehdit edebileceği endişelerini gündeme getirdi. Peki Yapay Zeka gelecekteki gerçekten insanlığı yok edecek mi? Yapay Zeka'nın tehlikeleri neler?

Yapay Zeka hiç kuşkusuz insanlığa pratiklik ve zaman kazandırsa da bazı mesleklerde işsizliği arttıracak. Yapay Zeka ile ilgili yakın gelecekteki tek tehlike şimdilik bu görünse de ilerleyen zamanlarda insalığı gerçekten ele geçirecek mi endişesi Yapay Zeka'nın kendisine soruldu.

CHATGPT'DEN ÜRKÜTÜCÜ YANIT

ChatGPT'nin Yapay Zeka insanlığın sonunu getirecek mi sorsuna verdiği yanıt ürkütücü çünkü bunun bir olasılık olduğunu söyledi. ChatGPT "Yapay Zeka, insan zekasını aşan ve kendini geliştirme yeteneğine sahip bir tür. Bu durumda, insanların Yapay Zeka üzerindeki kontrolünü sağlamak zorlaşabilir ve bu da potansiyel riskler doğurabilir. Fakat, bu senaryonun gerçekleşme ihtimali uzak bir gelecekte olabilir ve bu tür risklerle başa çıkmak için çalışmalar şimdiden yapılmaktadır. Yapay zeka, gelecekteki potansiyel tehlikeleri en aza indirmek için etik ve yasal standartların oluşturulması ve uygun düzenlemelerin yapılması gereken bir alandır. Önemli olan, YZ'nin insanlığın yararına olacak şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için çabalayan, bilinçli ve sorumlu bir yaklaşım sergilemektir. Bu sayede, insanlığın ilerlemesine ve refahına katkıda bulunacak bir geleceğe doğru ilerleyebiliriz." yanıtını verdi.