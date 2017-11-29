Yeni Amiral Gemisi Nokia 9 için Önemli Gelişmeler Var

Nokia 9 akıllı telefonlarına ilişkin yeni bilgiler ve yeni görseller var. Nokia 9 modeli için sunulacak yenilikler neler olacak? Yeni görseller nasıl?

HMD Global, kısa bir süre sonra yeni seri akıllı telefonlarını tanıtmaya başlayacak. İddiaya göre bu modeller içerisinde yeni bir amiral gemisi serisi de yer alacak. Yeni amiral gemisi serisinin ise Nokia 9 olarak bilinen seri olacağını göreceğiz.

Biraz daha yüksek özellikli bir telefon olarak karşımıza çıkacak olan Nokia 9 akıllı telefonlarının, sistem özellikleri kısmına neler kullanılacağına ilişkin birçok iddia ortaya atılıyor. Fakat son dönemde iddialardan biraz daha sıyrılmış olan yeni bir telefon taslağı oluştuğunu görüyoruz. Nokia 9 modeline ait olduğu belirtilip, yayınlanan kılıf görselleri de bu taslağı doğrulayacak nitelikte.

Tam Ekranlı Nokia 9 İddialı Geliyor

Yeni ortaya çıkan kılıflarda yer alan telefon görselleri ise ne kadar iddialı bir model ile karşı karşıya kalacağımızı gösterecek nitelikte. Görsellere göre Nokia 9 modelinde tam ekran teknolojisine yer verilmiş olacak. Ekranların yan çerçevelerinin kavisli olması da OLED ekran teknolojisini göreceğimizin kanıtı. Bunun yanı sıra yeni modelin 3.5 mm kulaklık jakı bulundurmayacağı görülüyor.

18:9 ekrana geçiş yapmasının yanı sıra kulaklık girişinin iptal edilmesi, yeni modelin IP67 sertifikasıyla geleceği iddialarını da güçlendiriyor. Muhtemelen kablosuz şarj teknolojisini de göreceğimiz telefonun, daha ne gibi artıları olacağı ve sistem özelliklerinin ne kadar başarılı olacağı merakla bekleniyor.