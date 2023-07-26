Usta oyuncu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti. Yakalandığı virüs sonrası hem yaşa bağlı rahatsızlıklar hem de böbrek yetmezliği yaşayan Gruda, bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu. 93 yaşında olan Yılmaz Gruda hayatını kaybetti.

Oyuncunun menajeri Tümay Özokur, sosyal medya hesabından Gruda'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Film-San Vakfı da sosyal medya üzerinden "Oyuncu Yılmaz Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" paylaşımını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da usta oyuncu için sosyal medya hesabından "Sinema, tiyatro ve ekranlarımızın sevilen oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Gruda’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ankara Ticaret Lisesindeki eğitimini yarıda bıraktı ve devlet memuru oldu. Yazdığı şiirler, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı.

1956 yılında Cep Tiyatrosu'nda oyunculuk serüveni başladı. Bir dönem sahnelerden uzaklaşarak yeniden mesleği olan memurluk hayatına döndü ve muhasebecilik yaptı.

Yer aldığı yapımlar;

Yabancı Damat

İşler Güçler

Kavak Yelleri