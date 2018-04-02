YouTube Çöktü!

YouTube'da şu anda yaşanan bir sorun nedeniyle bazı sayfalara erişim sağlanırken 500 Internal Server Error hatası veriyor. İşte YouTube çökmesi ile ilgili detaylar!

Popüler video ağı YouTube’un şu anda bazı sayfalarında çökme olarak tabir edilen erişim sorunu meydana geldi. Bu çökme bütün YouTube’u kapsamasa da kanalların sayfalarına giriş yapılırken sorun yaşanıyor. YouTube videolarının izlenmesinde ise herhangi bir sorun şu anda yaşanmıyor.

YouTube, 500 Internal Server Error Hatası Veriyor!

YouTube kanallarına ulaşılmaya çalışılırken meydana gelen 500 Internal Server Error hatasının nedeni henüz bilinmiyor. YouTube tarafından ise çökme ile ilgili herhangi bir açıklamada şu anda gelmedi.

Her geçen gün hızla büyüyen YouTube’daki bu hatanın neden kaynaklandığı ise şimdiden merak konusu olmayı başardı. YouTube yetkilileri tarafından yapılacak bir açıklama ise merakla bekleniyor.

Güncelleme: Alınan bilgilere göre YouTube’da yaşanan sorun nedeniyle kanal sahipleri kanallarına dahi giriş yapamıyor ve yeni videolar da ekleyemiyorlar. Sadece YouTube üzerindeki mevcut videolara sorunsuz erişim sağlanabiliyor.