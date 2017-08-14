YouTube İzleme Sayacı Sistemi Ortaya Çıktı

YouTube İzleme Sayacı sistemi için çok önemli bir güncelleme geliyor. YouTube İzleme Sayacı teknolojisi nasıl değişecek? İşte tüm yeni bilgiler.

Google’ın en önemli ve en başarılı yatırımlarından biri olarak gösterilen YouTube, çok hızlı bir gelişim süreci içerisine girmiş durumda. Özellikle içerik sağlayıcıların, yani kullanıcı kanallarının artış göstermesiyle beraber beklenmedik noktalara ulaşan YouTube, bir yandan ilerlemeye devam ederken bir yandan da sürekli yeni güncellemeler almaya devam ediyor. Bugün elde edilen bilgilere göre uygulama şimdilerde yepyeni bir özellik daha almaya hazırlanıyor. YouTube İzleme Sayacı yeniliği olarak geleceği açıklanan güncellemenin detaylarına geçiş yapalım.

YouTube İzleme Sayacı Sistemi Nasıl Değişecek?

Şu an kullanımda olan sayaç sisteminde kullanıcıların, yayınlanan videonun sadece toplama izleme oranlarını görmeleri sağlanıyor. Artık herkesin bildiği gibi videonun hemen alt kısmında yer alan bir sayaçla beraber, o videonun kaç kişi tarafından izlendiğini ve hemen altında da ne kadar beğeni aldığını görebiliyoruz. YouTube İzleme Sayacı sisteminde yapılacak olan değişiklik ise bu bölüm ile alakalı olmayacak. Yeni sistemle beraber kullanıcıların video izlediği sırada izleyici sayısı bilgisi alması sağlanacak.

Şöyle ki siz bir video izlerken YouTube İzleme Sayacı güncellemesi sayesinde, aynı videoyu o an kaç kişinin izlediğini de görebileceksiniz. Canlı yayınlarda yer alan izleyici sayısı mantığına bir hayli benzeyecek olan YouTube İzleme Sayacı güncellemesinin ise şimdilik sadece Android cihazlarına geleceği açıklandı. Testlerde Android üzerinde yapılıyor. Fakat mobil sürüm üzerinde yapılan güncellemeyle beraber yeni özelliğin kısa süre sonra iOS işletim sistemlerine de eklendiğini göreceğiz.