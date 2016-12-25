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Google Hacklendi! Peki Nasıl?

25.12.2016 23:24 / Yazar:

Ünlü arama motoru Google, geçtiğimiz günlerde hacklenmişti. Peki Google kim tarafından ve nasıl hacklenmiş olabilir? İşte Google'ın hacklenmesinin detayları!

Güvenliği en üst sıraya koyan, güvenlikle ilgili milyonlarca dolar yatırım yapan dünyanın en değerli şirketlerinden Google, bütün bunlara rağmen, geçtiğimiz günlerde hacklenmişti. Google’ın Bangladeş resmi sitesinin, Pakistan asıllı hackerlar tarafından hacklendiği açıklandı. Hackerlar, Google kullanıcılarını önceden oluşturdukları sayfaya yönlendirebilmeyi başardılar. Bunun için DNS Hijacking adındaki saldırı yöntemini kullanan hackerların, bunu BTCL kaynaklı bir açık yüzünden yapabildikleri açıklandı.

BTCL Açıklama Yaptı

Beklenen açıklama ise Google tarafından değil, DNS temsilci firması olan BTCL tarafından yapıldı. Google konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmış değil. BTCL, sorunun kendilerinden kaynaklı olarak meydana geldiğini ve mevcut açığın giderildiğini söyledi. Tüm gece açık kalmış olan, kullanıcıları farklı sayfaya yönlendirme sorunu nihayetinde giderildi. Fakat bu durum, güvenlik konusuna özellikle dikkat eden Google’a olan güvenleri sarsmakla birlikte, kafalarda da çeşitli soru işaretleri dönmesine sebep oldu.

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Kategoriler: İnternet Teknoloji Haberleri
Etiketler: google Hack hacker nasıl
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