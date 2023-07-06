Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi açıklamasını yaptığı 25 yaş altı vatandaşa destek ödemesi, dikkat çekmeye devam ediyor. Gerek ortaokul, lise gerekse de üniversite öğrencisi olsun faydalanabileceği bu destek ödemesi ile alakalı öğrenciye destek başvuru şartları merak ediliyor. Seçim sonrasında mevcut başvuru ile alakalı detaylar yerine oturmuş olup, ödemelerin bile başlaması, öğrencilere cazip geliyor. Ulaşım desteği adı altında yaşadığı şehirden uzakta öğrenim gören öğrenciye özel ödenen destek ile alakalı tüm detaylar haberimizde.

Devletin her kesimdeki bireye ödediği yardımlar devam ediyor. Yeni doğmuş çocuktan, yaşlısına 7'den 70'e kadar her bireyi ilgilendiren destek ödemeleri özellikle de 2023 senesinde kalem sayısında artışa girerek deavm ediyor. Dar gelirli hanelerin çocuklarına da destek veriliyor. Devlet eğitim gören dar gelirli öğrencinin yanında olduğunu, sağladığı destekler ile ispatlıyor. Bu kapsamda ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş-dönüş biletleri karşılanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde dar gelirli olarak onay almış ve hali hazırda destek ödemelerinden faydalanan hanelerin çocuklarına sunulan bu imkan kapsamında 750 TL'ye kadar yol desteği sağlanıyor. Aile Bakanlığı konu ile alakalı "3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen ve Türkiye sınırları içerisinde ailelerinin ikamet ettiği ilden farklı bir ilde örgün eğitime devam eden 25 yaş ve altı Türk vatandaşı öğrencilerin, ailelerinin yanına gidiş veya okullarına dönüşlerinde yıllık 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere toplam dört bilet hâlinde, belirlenen tek yön bilet vasıta üst limit tutarını aşmamak kaydıyla ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik bir destek programıdır" açıklamasını yapmıştır.

Toplam 3 Bin TL Ödeme

Sene içerisinde 4 kere yol parası ödemesi verilmektedir. Bu kapsamda öğrencilwr geçtiğimiz sene toplamda 2 Bin TL Ödeme alırken, 2023 senesi itibari ile bu miktar toplamda 3 bin TL'ye ulaşmış bulunmaktadır.

Öğrenci Ulaşım Desteği Başvurusu

Öğrencilere sunulan destek kapsamında şartları sağlayan birey, başvuruların nereden yapılacağını araştırmakta. Devletin sunduğu desteklerden faydalanmak için E-Devlet sosyal yardımlar sayfasını ziyaret edebileceğiniz gibi bağlı olduğunuz kaymakamlıkların SYD Vakıflarına Başvuruda bulunabilirsiniz.