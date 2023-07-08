Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri başvuruları nasıl yapılır? Aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemesi almak için nereye başvuru yapılır?

Devletten aile destek yardımı ödemeleri devam ediyor. Ekonomik krizi nedeniyle zor günler yaşayan vatandaş için devlet Aile destek ödemelerine devam ediyor. Peki am Aile destek ödemeleri 2023 Temmuz ayı ödemeleri ne kadar yatacak?

Başvuru sonucu Aile destek ödemeleri hak eden hanelere Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yardım paraları hesaplarına yatırılıyor. Peki Aile destek parası almak için başvurular nereye yapılır? Aile destek ödemeleri başvuru şartları neler?

Aile destek programı ödemelerinin hesaplarınıza yatıp yatmadığını, hak kazanıp kazanmadığınızı e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ay ortasında yatırılan aile destek yardımı paları Temmuz ayı ödemesi henüz hesaplara yatmadı. Genel olarak her ayın 15’inden sonra yatırılan aile destek ödemeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "Aile destek programının bu sene de devam etmesi kararını aldık." dieyerek müjdeyi verdi.

Aile destek ödemeleri ne kadar 2023?

Aile destek ödemesine hak kazanan vatandaşların hesaplarına 850 TL - 1250 TL arasında yardım pararları yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından seçilen ailelere 12 aylık düzenli ödeme planlanıyor.

Aile Destek Programı ödeme tutarları çocuk sayısına göre şu şekilde;

1-2 çocuklu haneler - 350 TL

3 çocuklu haneler - 450 TL

4 çocuklu haneler - 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu haneler - 650 TL

Aile destek ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e-devlet üzerinden girişm yaparak sorgulayabilirsiniz. e-Devlet üzerinden, sırasıyla önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesi ardından da Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranına girerek paraların hesaplara yatıp yatmadığı sorgulamasını yapabilirsiniz.