Apple 12 İnç MacBook Modeli İçin Deri Kılıf Aksesuarlarını Satışa Sundu

Apple ultra taşınabilir Macbook modeli olan 12 inç MacBook için yeni deri kılıflarını satışa çıkarttı. Oldukça yüksek fiyat etiketine sahip olan kılıflara dair tüm bilgiler haberim

Apple yeni iPhone modeli olan iPhone X’i ön siparişe çıkartmadan önce Apple Store Online’ı dünya genelinde bakıma almıştı. Apple’ın bu bakımı her ne kadar iPhone X için gerçekleştirilmiş olsa da Apple bakımın ardından 12 inç boyutundaki MacBook modeli için üretilen yeni deri kılıflarını satışa çıkarttı.

Dün iPhone X’i ön siparişe çıkartmadan önce Apple Store Online’ı bakıma alan Apple bakımın ardından 12 inç boyutundaki MacBook modeli için özel olarak tasarlanan deri kılıfları satışa çıkarttı. Daha çok iş hayatında kullanılan MacBook modelinin inceliğine uygun bir şekilde tasarlanan deri kılıflar MacBook’u korurken ayrıca şarj etme imkanı da sunuyor.

iPad Pro 10.5’in Deri Kılıfına Benziyor!

Apple’ın iPad Pro 10.5 modeliyle birlikte tanıttığı deri kılıflara oldukça benyezen yeni MacBook kılıfları kullanım kolaylığı açısından çok daha iyi bir deneyim sunuyor. MacBook modelinin tam oturması için MacBook’un sahip olduğu 4 çıkıntıya tam oturan kılıf bu sayede MacBook’un kılıf içinden kayıp düşmesini engelliyor. Ayrıca kılıf sahip olduğu çıkıntı sayesinde MacBook’un kolayca şarj edilebilmesine de imkan tanıyor.

Apple’ın klasik kahve ve gece mavisi renkleriyle birlikte gelen MacBook kılıfları Amerika’da 149 dolara satışa sunulurken ülkemizde 699 TL’den satışa çıkıyor. Oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olan bu kılıflarda MacBook’un alüminyum kasasını çizmemek için yüksek kalitede deriden üretilmiş deri kaplama ve iç tarafta özel bir yumuşak mikrofiber kaplama tercih edilmiş. Son olarak Apple’ın MacBook modelleri için ürettiği deri kılıfları satın almak isteyen kullanılara kılıflar dört hafta sonra teslim edilecek.