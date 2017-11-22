Apple Sanal Gerçeklik Şirketi Vrvana’yı 30 Milyon Dolara Satın Aldı

Teknoloji devi Apple sanal gerçeklik alanında çeşitli çalışmalar yürüten Vrvana’yı 30 milyon dolara satın aldı.

Apple Sanal Gerçeklik Alanında Yatırımlarına Devam Ediyor

Her defasında VR teknolojisine uzak olduğunu ve kullanıcıların VR gözlüğü kullanmasının çok saçma olduğunu belirten Apple VR alanında çalışmalarını sürdüren Vrvana’yı satın aldı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapmayan Apple ve Vrvana arasında gerçekleşen bu satın alım sonucunda Apple’ın ne kadar ödediği resmi olarak bilinmezken Apple ve Vrvana kaynakları bu satın alımın 30 milyon dolara gerçekleştiğini aktardı.

Arttırılmış gerçeklik alanında özellikle iOS 11 ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Apple bir diğer yandan da sanal gerçeklik alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Geliştiği sanal gerçeklik gözlüğü projesini çok gizli bir şekilde sürdüren Apple bünyesine kattığı yeni şirketlerle de çalışmalarını hızlandırıyor.

Apple’ın VR alanında bünyesine kattığı son şirket olan Vrvana sektörün önemli şirketleri olan Valve, Tesla ve Audi ile birlikte çalışıyor. Vrvana’nın internet sitesi halen çalışırken sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ise durdurulmuş durumda.

Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor

Genişletilmiş bir gerçeklik için çalışmalarını sürdüren Vrvana bu anlamda hem sanal gerçekliği hem de arttırılmış gerçekliği birleştirip ortaya yepyeni bir teknoloji çıkartıyor. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.