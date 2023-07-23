Apple, tıpkı reklamlarındaki gibi bir sporcunun hayatını kurtardı. Teknolojinin gelişmesi özellikle giyilebilir cihazlarda son yıllarda filmlerdeki gibi bir noktaya gelmeyi başardı. Giyilebilir teknoloji özellikle sağlık uygulamalarında hayat kurtarmaya devam ediyor.

Giyilebilir teknoloji denilince de Apple Watch şüphesiz ilk akla gelenlerden biri. Apple Watch, düşme algılama özelliği sayesinde Norveç’te bir arazi koşucusunun hayatını kurtardı.

Norveç'te patika koşusu yapan yatırım direktörü 59 yaşındaki Robert Naess, profesyonel bir koşucu olmasına rağmen daha önce de bildiği bir virajda kayarak düştü. Göğüs kısmını keskin bir köşeye vuran Naess'in akciğeri zedelendi ve kaburgaları kırıldı. O esnada nefes almakta zorlanan Naess'in konumu, Apple Watch sayesinde acil servise ulaştı. 15 dakika sonra bölgeye ulaşan acil ekipleri, Naess’i hastaneye kaldırdı.

Hareketsiz kalan bir sporcunun hayatını resmen Apple Watch kurtarmış oldu. Apple Watch, "Düşme Algılama" özelliğine dikkat çektiği reklamı böylelikle gerçekleşmiş oldu.