Emeklilere ek ödeme fırsatı Az evvel duyuruldu. 7.500 TL ödeme emeklinin banka hesabına yatacak. Temmuz ayı emekli promosyon fırsatları hız kesmeden devam ederken yeni destek ödemesi Türkiye İş Bankası tarafından açıklandı. Nakit paraya sıkışan ve acil nakit ihtiyacı olan emekliler bu ödeme sayesinde rahat bir nefes alacak. Emekliye %25 zam sonrası Türkiye İş Bankası da düğmeye bastı. Nakit paraya ihtiyacı olan emeklilere verilecek olan destek ödemesi miktarları arttırıldı. Emekli promosyon ücretlerine gelen zam sonrası yeni zamlı listede belli oldu. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek ödemenin detayları haberimizde…

4A 4B 4C emeklisi için yeni fırsat az önce duyuruldu. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan tüm vatandaşlara Türkiye İş Bankası tarafından önemli bir destek ödemesi yapılacak. Emeklilere verilecek nakit destek fırsatı açıklanırken milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek karar resmen onaylandı. Emekliler adeta sevinçten havalara uçacak. Çünkü maaşa ek 7.500 TL 10.000 TL arası destek ödemesi yapılacak. Türkiye İş Bankası'na başvuru yapan tüm emekliler istisnasız bu ödemeden yararlanacak. Türkiye İş Bankası'nın yeni promosyon ücretleri ve detaylar haberimizin devamında…

TÜRKİYE İŞ BANKASI'NDAN EMEKLİYE CEZBEDECEK TEKLİF

Türkiye İş Bankası, Türkiye'nin en köklü ve eski bankalarından biri olmasının yanı sıra emekliye sunduğu fırsatlarla da dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Son dönemlerde emekli promosyon miktarları ile ilgili yeni bir güncelleme kararı alan İş Bankası, emekli vatandaşları ödeyeceği yeni rakamları duyurdu. Türkiye İş Bankası tarafından emekliye sunulan promosyon ücretlerine zam yapıldı. Yeni promosyon listesi de açıklandı. Emeklilere İş Bankası tarafından en az 7.500 TL en fazla ise 10.000 TL'lik promosyon desteği sağlanacak. Promosyon almak isteyen emekliler için başvurularda oldukça kolaylaştırıldı.

HIZLI VE KOLAY BAŞVURU İLE NAKİT DESTEK

Türkiye İş Bankası, emeklilere Hızlı ve kolay başvuru ayrıcalığı ile nakit destek ödemesi sağlıyor. İş Bankası'ndan promosyon almak isteyen emeklilerin yapması gereken tek şey şubeye gitmek ya da mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığı ile başvuru işlemlerini tamamlamak. Başvurusu olumlu sonuçlanan Emeklilerin beklemesine de gerek yok hemen TM'den ödemenizi alabilirsiniz Türkiye İş Bankası emeklinin yüzünü güldürecek ödemeyi bekletmeden anında yapıyor. Vakit kaybetmeyin emekli promosyon fırsatını yakalamak için acele edin.