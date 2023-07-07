Son dakika gelişmesine göre akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha geliyor. Seçim sonrası dolar kurunun yükselmesi ile birlikte rekor üstüne rekor kıran akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek. Ancak bu defa ki zam dolar artışından değil vergi artışından gelecek. Hükümet vergileri %20'ye çıkarma kararı aldı. Alınan bu kararla birlikte akaryakıt fiyatlarında %18 olan KDV’de %20'ye yükselmiş oldu. Yani akaryakıt fiyatları KDV zammı ile birlikte değişiyor. Üstelik araç sahiplerine bir kötü haber daha var.

Araç sahiplerine kontak kapattıracak haberler gelmeye devam ediyor. Akaryakıt zammı bu sabah belli oldu. Hükümet bazı vergi ve harçları arttırma kararı aldı. Alınan kararlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre akaryakıt fiyatlarından alınan %18'lik KDV %20'ye yükseliyor. Ayrıca Temmuz ayı itibariyle akaryakıttan alınan ÖTV’ye de zam gelecek. Akaryakıt zammı son dakika gelişmeleri haberimizde…

AKARYAKITA VERGİ ZAMMI EKLENECEK

Motorin ve benzindeki zam haberleriyle birlikte akaryakıt fiyatlarının yükselişi, dolar kurundaki artış ve seçim sonrası belirginleşen zamların bir sonucu olarak gerçekleşiyor. Hükümet, akaryakıttan alınan ÖTV'ye ek olarak KDV oranını da artırdı. Bu nedenle, motorin ve benzinde litre başına yaklaşık 80 kuruş zam bekleniyor.

ÖTV zammıyla birlikte, benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş, motorinde ise 37 kuruş zam gerçekleşecek. Ayrıca, KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle benzin ve motorinin litresinde yaklaşık 40 kuruşluk zam olacak.

ZAM ÜSTÜNE ZAM GELİYOR!

Seçim sonrası zamların hızlandığı ve motorin ile benzinde yüksek oranlarda zam olduğu belirtiliyor. Şu anki fiyatlar İstanbul'da motorin için 24,78 TL, Ankara'da 25,23 TL, İzmir'de ise 25,35 TL civarında bulunuyor. Benzin fiyatları ise İstanbul'da 26,19 TL, Ankara'da 26,64 TL, İzmir'de 26,67 TL civarında seyrediyor.

Bu gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ekonomik faktörlerin akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini göstermektedir. Akaryakıt fiyatlarının gelecekteki değişimleri ve zam oranları, piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Tüketiciler, güncel akaryakıt fiyatları hakkında yerel petrol istasyonlarını takip etmeli ve resmi kaynaklardan doğrulama yapmalıdır.