Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi haneler için sosyal yardım fırsatları peş peşe duyuruluyor. Çocuklu aileleri de yeni bir sosyal yardım ve destek ödemesi başladı. Ödeme PTT'den yapılacak başvurular e-devlet üzerinden kabul ediliyor. Az önce resmi duyuru yapıldı Bugün itibarıyla başvuru işlemleri başladı. Vakit kaybetmeden başvuru yapanlar hemen faydalanacak. Çocuk sahibi ailelere verilecek olan sosyal yardım ve destek ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacak. Başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Çocuklu aileler için PTT’den yeni bir destek müjdesi geldi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere tam 16.000 TL çocuk yardımı imkanı sağlanacak. Sabah saatlerinde açıklama yapıldı başvurular hemen başladı. Sosyal yardım ve destek almak isteyen haneler başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden hemen yaparak destek ödemesine ulaşabilecek. Peki, başvuru şartları neler kimler olabilir? Çocuk sahibi ailelere sosyal yardım ve destek ödemesi şartları haberimizde.

AİLELERE HER AY DESTEK VERİLECEK

Aile destek paketi kapsamında dar gelirli ailelere yönelik ödemelerde değişiklikler yapıldı. Yıllık olarak 16.000 TL'ye ulaşan bu ödemeler, aylık 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlarda verilecek. PTT üzerinden düzenli olarak gerçekleştirilen ödemeler, çocuk sayısı ve elektrik faturası gibi kriterlere göre belirlenmektedir.

Aile destek programı, dar gelirli vatandaşlara düzenli destek sağlamayı amaçlamaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu ödemeler, ailedeki haneye giren maaşa göre belirlenir. Minimum 850 TL ve maksimum 1250 TL arasında değişen bu ödemelere ek olarak, çocuk sayısına göre ek destekler de verilmektedir.

ZAMLI DESTEK ÖDEMELERİ BELLİ OLDU

Çocuk sayısına göre verilen ek destek ödemeleri şu şekildedir:

1 ve 2 çocuklu ailelere 350 TL

3 çocuklu ailelere 450 TL

4 çocuklu ailelere 550 TL

5 çocuk ve üzeri olan ailelere 650 TL

Ayrıca, çocuklu olan ailelere ek olarak elektrik faturası desteği de sağlanmaktadır. Elektrik faturası desteği, kilovata göre 130 TL ile 260 TL arasında değişmektedir.

Temmuz ayı itibarıyla Aile Destek ödemeleri sona ermişti, ancak yeni kararla bir yıl daha uzatıldı. Vatandaşlar, aynı meblağlarda destek almaya devam edecekler. Bu ödemeler sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin maddi yükü hafifletilirken, maaş zamlarıyla birlikte destek ödemeleri de artırılmış oldu. PTT üzerinden düzenli olarak yapılan ödemeler, ailelerin ekonomik durumlarına katkı sağlayarak sosyal yardımların etkin bir şekilde ulaştırılmasını hedeflemektedir.