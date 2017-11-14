HTC Vive Focus Başlıkları Ortaya Çıktı

Akıllı telefon alanında atılımlarına devam edeceğini belirten HTC, geçtiğimiz günlerde yeni bir sanal başlık modeli üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. Marka tarafından yapılan duyurularda yeni sanal başlıkların HTC Vive Focus adı ile geleceği ortaya çıkmıştı. Merakla beklenen sanal gerçeklik başlıkları ise sonunda tanıtıldı. Markanın sanal gerçeklik konusunda en önemli adımlarından biri olarak gösterilen HTC Vive Focus özelliklerinin de epey bir göz doldurucu olduğunu belirtelim.

HTC Vive Focus Bağımsız Kullanım Sunacak

HTC Vive Focus sanal gerçeklik kasklarının en büyük artısı bağımsız olarak çalışması olacak. Yapılan düzenlemeler ve iyileştirmeler sayesinde HTC Vive Focus başlıklarının bağımsız kullanımı sağlanmış durumda. Cihazın içerisinde 6 serbestlik derecesine sahip olan 2 ekran bağımsız çalışma özelliğini kazandırırken, bu ekranların AMOLED teknolojisine sahip olduğu görülüyor.

Çözünürlük değerleri net olarak verilmese de HTC Vive Focus başlıklarının oldukça başarılı bir görüntü kalitesi sunduğunu görüyoruz. Teknik kısımda ise akıllı telefonlardan oldukça yakından tanıdığımız Snapdragon 835 işlemcilerini görüyoruz. Hem işlem gücü hem de grafik birimi konusunda Snapdragon 835 oldukça başarılı bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. Dahili ses sistemine sahip olan cihazın tamamen kablosuz yapısı da başka bir artı. Markanın sanal gerçeklik teknolojisi konusunda öne çıkmasını sağlayacak olan kaskların satışının ne zaman başlayacağını ise şu an için açıklamış değiller.HTC Vive Focus