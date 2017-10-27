27.10.2017 17:11

iPhone X Akşamı Bulmadan Tükendi

iPhone X ön siparişleri başladı. iPhone X modellerinin ön siparişlerine ne kadar ilgi gösterildi? Yeni model hangi ülkelerde ön siparişe açıldı?

iPhone X

En çok akıllı telefon satan markalar arasında yer alan Apple, bu sene iPhone modellerini iPhone 8 serileriyle güncellemişti. Fakat Apple’ın tek sürprizi iPhone 8 akıllı telefonları olmadı. Bunun yanında 10 yıllık serüvenin özel versiyonu olan iPhone X akıllı telefonları da tanıtıldı. Fakat iPhone X modellerinin bir türlü satışa çıkmaması, kafaları bir hayli karıştıran etkenlerden biri olmuştu. Apple beklenen adımı ise bugün itibariyle attı ve iPhone X ön siparişlerini açtı. 50-55 ülkede açılan ön siparişler ise Apple için bir ilke imza atılmasını sağladı. Ön siparişlerin açılmasının hemen sonrasında telefonlar tükendi.

iPhone X Karaborsaya Mı Düştü?

Sadece birkaç dakika içerisinde iPhone X modelinin ön siparişleri stok sorunu nedeniyle kapatıldı. Stokların tükenmesi ve en az 5 hafta gibi bir yenileme süresi sunulması sonrasında ise bazı şanslı kullanıcılar kendi ön sipariş cihazlarını satmaya başladı.

iPhone X

Tabii ki satış fiyatlarının çok daha yüksek seviyeye çıkarıldığını gördük. İnternet siteleri üzerinden satılan karaborsa iPhone X modellerinin, 5 bin dolar kadar yüksek rakamlara alıcı bulduğu görülüyor. Stok sorunu bir yana, ilk teslimat yapılacak olan ülkelerde açıklandı.

iPhone X Siparişlerinin 3 Kasım Tarihinde Teslim Edileceği Ülkeler

  • Fransa
  • Almanya
  • Yunanistan,
  • Grönland,
  • Guernsey,
  • Hong Kong,
  • Macaristan,
  • İzlanda,
  • Hindistan,
  • Man Adası,
  • İtalya,
  • Japonya,
  • Letonya,
  • Lihtenştayn,
  • Litvanya,
  • Lüksemburg,
  • Malta,
  • Meksika,
  • Monako,
  • Hollanda,
  • Andora,
  • Avustralya,
  • Avusturya,
  • Bahreyn,
  • Belçika,
  • Bulgaristan,
  • Kanada,
  • Çin,
  • Yeni Zelanda,
  • Norveç,
  • Polonya,
  • Portekiz,
  • Porto Riko,
  • Katar,
  • Romanya,
  • Rusya,
  • Suudi Arabistan,
  • Singapur,
  • Slovakya,
  • Slovenya,
  • İspanya,
  • İsveç,
  • İsviçre,
  • Tayvan,
  • UAE,
  • İngiltere,
  • ABD
  • Hırvatistan,
  • Kıbrıs,
  • Çek Cumhuriyeti,
  • Danimarka,
  • Estonya,
  • Finlandiya,

Kategoriler: Apple Mobil Teknoloji Haberleri
Etiketler: apple iphone x iPhone X ön sipariş yeni iphone