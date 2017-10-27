iPhone X Akşamı Bulmadan Tükendi

En çok akıllı telefon satan markalar arasında yer alan Apple, bu sene iPhone modellerini iPhone 8 serileriyle güncellemişti. Fakat Apple’ın tek sürprizi iPhone 8 akıllı telefonları olmadı. Bunun yanında 10 yıllık serüvenin özel versiyonu olan iPhone X akıllı telefonları da tanıtıldı. Fakat iPhone X modellerinin bir türlü satışa çıkmaması, kafaları bir hayli karıştıran etkenlerden biri olmuştu. Apple beklenen adımı ise bugün itibariyle attı ve iPhone X ön siparişlerini açtı. 50-55 ülkede açılan ön siparişler ise Apple için bir ilke imza atılmasını sağladı. Ön siparişlerin açılmasının hemen sonrasında telefonlar tükendi.

iPhone X Karaborsaya Mı Düştü?

Sadece birkaç dakika içerisinde iPhone X modelinin ön siparişleri stok sorunu nedeniyle kapatıldı. Stokların tükenmesi ve en az 5 hafta gibi bir yenileme süresi sunulması sonrasında ise bazı şanslı kullanıcılar kendi ön sipariş cihazlarını satmaya başladı.

Tabii ki satış fiyatlarının çok daha yüksek seviyeye çıkarıldığını gördük. İnternet siteleri üzerinden satılan karaborsa iPhone X modellerinin, 5 bin dolar kadar yüksek rakamlara alıcı bulduğu görülüyor. Stok sorunu bir yana, ilk teslimat yapılacak olan ülkelerde açıklandı.

iPhone X Siparişlerinin 3 Kasım Tarihinde Teslim Edileceği Ülkeler