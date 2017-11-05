iPhone X İle Note 8 Hız Testinde Karşı Karşıya

Apple, merakla beklenen iPhone X modelini pazara soktu ve rekabet başladı. Tabii ki söz konusu telefon Apple’ın iPhone modelini olunca ve bu model iPhone serisinin 10.yıla özel telefonu olunca, akla ilk olarak Samsung geliyor. Apple’ın bu derece güçlü bir model piyasaya sunmasına karşın Samsung da elini boş tutmadı ve Note 8 ile pazardaki yerini aldı. Haliyle iki model arasında nasıl bir performans dengesi olduğu da teknoloji dünyasının gündeminde. iPhone X İle Note 8 karşılaştırma testleri de yavaş yavaş gelmeye başladı. İlk karşılaştırmayı ise EverythingApplePro kanalı yaptı.

iPhone X İle Note 8 Arasında Nasıl Bir Denge Var?

Karşılaştırmaya geçecek olursak iPhone X İle Note 8 arasında net bir üstünlük sağlanmadığını görüyoruz. Üstün olan taraf belli ve iPhone X önde. Puanlamalarda ve AnTuTu testlerinde de iPhone X epey bir önde gözüküyor. Fakat genel kullanım testlerinde iPhone X İle Note 8 arasında çok ciddi bir fark olmadığı görülüyor.

iPhone X İle Note 8 arasında uygulama açılış ve kullanımlarında iPhone X önde olsa da Note 8 internet performansında daha iyi gibi duruyor. Genel olarak Note 8 serisinin tek öne geçtiği noktanın da internet performansı olduğu görülüyor. Detaylı değerlendirme için videoyu izleyebilirsiniz.