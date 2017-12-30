iPhone Yavaşlama Sorunu Neden Kaynaklanıyor? Son Gelişmeler Neler?

iPhone yavaşlama sorunuyla ilgili olarak yepyeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. iPhone yavaşlama sorununa neden olan piller için şok karar ne?

Apple, iPhone tarihi için en kritik dönemleri geçiriyor. Marka daha önce hiç karşı karşıya kalmadığı bir durum ile karşı karşıya kaldı. Kasıtlı olarak iPhone Yavaşlama sorununun ortaya çıkarıldığının açıklanmasının ardından başlayan süreç, Apple’ın pek tahmin edemediği sınırlara ulaşmaya başladı. Haliyle konu hakkında marka tarafından yeni açıklamalar gelmeye başladı.

Yaşanan sorunun değerlendirmesini yapan Apple’ın, son özür açıklaması için yeni bir eşik noktası çizmiş oldu. Hemen Apple’ın açıklamalarından sonra sorunun neden kaynaklandığı açıklamalarından söz edelim.

iPhone Yavaşlama Durumu İle Neden Karşılaşıyor?

Apple’ın kasıtlı olarak yavaşlattığını resmi olarak duyduğumuz iPhone telefonlarında, yavaşlamaya neden olan sorunun piller olduğu belirtiliyor. Apple’ın açıklamasına göre neden tam olarak Lityum iyon pilleri. Aslında eski nesil piller ile karşılaştırıldığında, bu nesillerin çok daha hızlı şarj olan ve uzun süre dayanan piller olduğunu görüyoruz. Fakat hemen her pil teknolojisinde olduğu gibi bu pillerde de kimyasal yaşlanma olarak adlandırılan, pillerin eskimesi durumu geçerli oluyor.

Kimyasal yaşlanma sonrasında pillerin etki gücü azalıyor, şarj süreleri kısalıyor ve telefonların çok daha az batarya dayanma süresi gösterdiği görülüyor. Bu durumun en önemli sonucu pillerin hızlı güç sağlama özelliğinin oldukça zayıflaması. Telefonlardan tam performans alınması ve sorunsuz çalışma oluşturma içinse, her zaman olmamak şartıyla pillerden anlık güç çekimi yapılması gerekebiliyor. Pillerin empedans değerlerindeki değişim ise anlık güç ihtiyaç dengesi doğrudan etkileyen faktörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Empedans değeri artmış ise (ki kimyasal yaşlanmanın ana etkilerinden birisi bu) pil anlık güç ihtiyacına karşılık veremez. Bu durumda ise iPhone serileri içerisinde yer alan güç algılama sistemi, cihazda voltaj sistemleri üzerinde de değişikliklere neden olabilir. Bu durumda ise parçaların bozulmaması ve sıkıntılı bir durumun yaşanmaması için cihaz kasıtlı olarak kapatılır. İşte Apple kimyasal olarak yaşlanmış olan pillere sahip olan eski iPhone modellerini işlemci bakımından sınırlayarak, anlık güç taleplerinin azalmasını sağlıyor. Bu şekilde sürpriz kapanmalar yaşanmıyor.

Pil Değişimi İçin Ücretler Değişiyor

iPhone yavaşlama sorununa neden olan pil sorunu içinse markanın tüm eleştirilerden sonra somut adımlar atmaya başladığını gördük. Bu sorunu çözmek için ilk başvurulacak olan çözüm pil değişikliği. Apple’da pil değişiklik ücretlerini düşürerek kullanıcılardan af diliyor. 2018 yılından sonra 79 dolar üzerinden yapılan değişiklik, 29 dolar üzerinden yapılacak. Yani ülkemizde değişim 300 lira seviyelerinden 130 lira seviyelerine kadar inecek. Bu sorunu yaşayarak mecburu iPhone yavaşlama durumuyla karşılaşan kullanıcı da cihazının pillini değiştirip sorunu çözebilecek.