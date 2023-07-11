ÖTV muafiyeti son dakika duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı. ÖTV'siz Fiat Doblo peynir ekmek gibi satacak. Rekor indirim geldi bu fırsatı Sakın kaçırmayın. Ucuz otomobil almak isteyenler bu kampanyayı sakın kaçırmasın. ÖTV'siz otomobil fırsatı kısa süreliğine geçerli olacak kaçıranlar çok üzülür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayınlanan yeni karar doğrultusunda ticari araçlara ÖTV muafiyeti geldi. ÖTV'siz araç fırsatları vatandaşlar tarafından da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Özellikle hangi araçlarda ÖTV muafiyeti var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren ÖTV muafiyeti Fiat Doblo için de geçerli. Ucuz otomobil almak isteyenler bu fırsatı sakın kaçırmasın. Çünkü ÖTV'siz Fiat Doblo fiyat sadece 291.700 TL'ye satılıyor. Esnafa özel yapılan ÖTV indirimi ile birçok aracında fiyatı düştü. ÖTV indirimi sonrası güncel fiyatlar haberimizde…

CUMHURBAŞKANI ÖTV İNDİRİMİ MÜJDESİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle, esnafa ÖTV indirimi yapıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları yenilediklerinde aynı cins taşıtlar için ÖTV ödemeyecekleri belirtildi.

Bu düzenlemeyle, esnafların işlerini sürdürmek için kullandıkları taşıtları yenileme maliyetleri düşürülmüş olacak. Taşıtlarını yenilemek isteyen esnaf, aynı cins taşıtları alırken ÖTV ödemek zorunda kalmayacak.

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), araçların alımında ve tescil işlemlerinde ödenen bir vergidir. Bu indirim sayesinde, esnaflar taşıt yenileme maliyetlerinden kaynaklanan mali yükü hafifletecek ve işlerini daha verimli bir şekilde sürdürebilecekler.

ÖTV indiriminden yararlanmak için, esnafın faaliyet gösterdiği taşıt kategorisine uygun bir şekilde aynı cins taşıtı yenilemesi gerekmektedir. Yeni taşıt alımı sırasında ÖTV ödemeden yapılan alımlar, esnafların maliyetlerini düşürerek ekonomik bir avantaj sağlayacak.

ÖTV’SİZ GÜNCEL OTOMOBİL FİYATLARI

İşte Temmuz ayında ÖTV indiriminden yararlanarak satın alabileceğiniz 2023 Fiat Doblo modellerinin fiyatları:

2023 Fiat Doblo EASY 11.6 M.Jet 120Hp: 459.400 TL

2023 Fiat Doblo SAFELINE 1.6 M.Jet 120Hp: 478.500 TL

2023 Fiat Doblo Premio Plus (Black) 1.6 M.Jet 120Hp: 501.100 TL

2023 Fiat Doblo Trekking 1.6 M.Jet 120Hp: 509.800 TL

2023 Fiat Doblo EASY MAXI 1.6 M.Jet 120Hp: 467.200 TL

2023 Fiat Doblo SAFELINE MAXI 1.6 M.Jet 120Hp: 486.300 TL

2023 Fiat Doblo Premio Plus Maxi (Black) 1.6 M.Jet 120Hp: 508.900 TL

Bu fiyatlar, Temmuz ayında ÖTV indirimiyle birlikte sunulan avantajlı fiyatlardır. ÖTV indirimi sayesinde Fiat Doblo modellerini daha ekonomik bir şekilde satın alma fırsatı elde edebilirsiniz.