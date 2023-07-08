Otomobil fiyatlarının artışı ve yüksek kredi faizleri nedeniyle sıfır araç almak isteyenler için zorlu bir dönem yaşanıyor. Ancak Citroen'den gelen haber, bu durumu değiştirecek gibi görünüyor. Citroen, Temmuz 2023 fiyat listesini yayınladı ve büyük bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya, daha önce görülmemiş bir fırsat sunuyor.

CİTROEN'İN GÜNCEL TEMMUZ AYI FİYAT LİSTESİ

Citroen'in güncel Temmuz ayı fiyat listesine göre, C3 Aircross SUV modeli için 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kompakt sınıfta yer alan yeni C4 X modeli ise 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla alınabilecek araçlar arasında bulunuyor.

Citroen'in kampanyası kapsamında diğer modeller de cazip fırsatlar sunuyor. C4 modeli için 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sağlanırken, C5 Aircross SUV modeli için 150 bin TL için aynı kredi fırsatı sunuluyor. Citroen'in elektrikli modelleri olan e-C4 X ve e-C4 ise 1 milyon 332 bin 500 TL'ye satın alınabiliyor.

Ayrıca, Citroen Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper gibi diğer modeller de 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle tüketicilere sunuluyor.

KAMPANYA SÜRESİNİ SAKIN KAÇIRMAYIN

Sıfır araç almak isteyenler için büyük bir fırsat olan Citroen'in dev kredi kampanyası, kampanya süresi bitmeden değerlendirilmeli. Bu kampanya sayesinde uygun fiyatlarla yeni bir Citroen sahibi olmak mümkün hale geliyor.