Eyt'lilere ve 7.500 TL maaş alan emeklilere büyük şok. Yüzde 25 zam onlara gelmiyor. Yani en düşük emekli maaşına temmuz zammı yok. En düşük emekli maaşı alanlar 7.500 TL almaya devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan önerge doğrultusunda, emeklilere altı aylık yüzde 25 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Ancak bu zam, daha önce 5.500 liradan 7.500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına uygulanmayacak.

Emekli maaşlarına ek olarak yüzde 17.55 ve yüzde 19.77 olan normal enflasyon zamlarına ek olarak yüzde 25 ek refah payı verilmesi için memur, işçi ve BAĞ-KUR emeklileri için ek teklif sunuldu.

YÜZDE 25 ZAM 7500 TL ÜSTÜ İÇİN GEÇERLİ

Yeni düzenleme kapsamında, yüzde 25'lik zam oranından sadece 2023 Ocak'tan önce ve 2023 Ocak'ta emekli aylığı bağlanan kişiler faydalanabilecek. Ancak EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) vatandaşları yüzde 25'lik zamdan yararlanamayacak.

Önergeye göre, yüzde 25'lik zam en düşük emekli aylığına uygulanmayacak. Örneğin, daha önce 5.500 liradan 7.500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığına ilave bir zam yapılmayacak. Zam sadece kök aylıklara uygulanacak. Örneğin, 6.000 liralık kök aylığına sahip olan ve Hazine desteğiyle 7.500 lira aylık alan bir emekliye yüzde 25 zam yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTMIYOR

Bu durumda emeklinin kök aylığı 7.500 liraya yükselecek. Ancak emekli zaten 7.500 lira aylık aldığından ilave bir zam almayacak. Hazine de bu emekliye destek ödemesi yapmayacak. Öte yandan, 6.500 liralık kök aylığına sahip olan ve Hazine desteğiyle 7.500 lira aylık alan bir emeklinin aylığı yüzde 25 artacak ve yeni zamlı aylığı 8.125 lira olacak.

Sonuç olarak, şu anda 7.500 lira emekli aylığı alan ve kök aylığı 6.000 liranın altında olan tüm emekliler zamsız kalacak ve 7.500 lira aylık almaya devam edecek.