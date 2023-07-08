Geçtiğimiz gün hükümet tarafından emekli ve memur maaş zamları ile alakalı açıklama yapıldı. Enflasyon oranların açıklanması sonrasında emekliye yüzde 19'dan fazla zam yapıldığı açıklanırken, gözler Erdoğan'ın uzun zaman önce onayını verdiği refah payı açıklamasına çevrildi. EN düşük maaşın 7500 TL ye çıkartıldığı zaman zamlı ödeme alanlara Temmuz zammı etkilemeyecek. Kademeli artış olarak prim günü o zamanki zam alan bireyden fazla olanlara zam yapılacak. Peki Erdoğan'ın açıklamasını yaptığı emekli zammı konusunda gelişmeler neler? Emekliye refah payı verilecek mi?

4A 4B 4C emeklisini yakından ilgilendiren torba yasa ile alakalı gelişmeler mevcut. Yeni torba yasada emekliye verilmesi planlanan ancak açıklaması yapılmayan refah payı ile alakalı açıklama olduğu konuşuluyor.Gerek emekli gerek memur uzun zamandır Temmuz ayını iple çekmekteydi. Yılın ilk yarısının enflasyon verileri zamlar konusunda gidişatı belirleyecekti. Ve Türkiye İstatistik Kurumu geçtiğimiz gün o merakla beklenen verileri açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında gözler refah payı açıklaması için Erdoğan'a çevrilmişken, henüz bir açıklama gelmediği biliniyor. Ancak bazı uzman açıklamalarında + refah payı uygulamasının torba yasa olarak sunulacağı bildiriliyor. Eğer ki torba yasada refah patı yer alırsa emekliye yüzde 15 refah payı verileceği bildiriliyor. Bu kapsamda zam alan emeklinin maaşı 5 haneli olacak. İşte emekli maaş zammı ve torba yasa ile alakalı son dakika gelişmeler

Önümüzdeki hafta torba yasanın onay alacağı müjdesi geleceği hükümete yakın isimlerden kesin olarak açıklandı. Bu kapsamda emekli maaşına tekrardan bir iyileştirme söz konusu olacak. Peki toplam olarak emekli maaşı kaç para olacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli maaş zammı son dakika gelişmeler sizlerle

Emekli Zammı Müjdesi Verilecek

Ocak ayında emekli maaşına yapılan zam da ilk enflasyon oranınca olmuş ve akabinde derefah payı eklenerek yüzde 30'a dayanmıştı. Bu ay emekliler ilk etap açıklamaya göre yüzde 19'dan fazla zam alacak. Beklentinin epey altında kalan emekli maaş zammına ilerleyen günlerde açıklaması kesinleşecek olan refah payı da eklenecek. Buna göre emekli maaş zammı enflasyon oranı artı refah payı şeklinde olacak.

Erdoğan Açıklayacak

Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile alakalı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güncel açıklama yapacağı öğrenildi. Bakanlıklara refah payı ile alakalı çalışma başlatma talimatı verildiği öğrenildi. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT emeklisi için bu zammın da torba yasa olarak açıklanacağı ve maaş+ enflasyon+ refah payı zammı uygulaması devreye sokulacağı belirtildi. Bu zam ile birlikte emekli maaşı 5 haneli olarak ödenecek.