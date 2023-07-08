Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranları sonrasında memur maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağı haberi gündemde büyük ilgi görmektedir. Bu olumlu haberin yanı sıra, yaşlı ve engelli aylıklarına da zam yapıldığı açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yeni rakamı son dakika olarak duyurdu. İşte yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan zam detayları...

Son dönemde asgari ücret zammı ve memur zammı gibi konularla gündem yoğunluğu yaşanırken, şimdi gözler sosyal yardım desteklerine çevrildi. Yapılan açıklamalar, bu destek ödemelerinin iyileştirileceğini gösterirken ilk güzel haber yaşlı ve engelli aylığına geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son dakika olarak duyurdu. Milyonlarca kişiye müjde verildi ve bu rakam kimse tarafından beklenmiyordu. Peki, yaşlı ve engelli aylıklarına ne kadar zam yapıldı? Kimler yaşlı ve engelli aylıklarını alabilir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

BAKAN SON DAKİKA OLARAK DUYURDU: YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARINA BÜYÜK ZAM!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenlemenin ardından sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirterek, bu kapsamda yaşlı aylığının 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının ise 2.811 TL'ye yükseldiğini açıkladı.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı ise 2.392 TL'den 2.811 TL'ye yükseldi. Ayrıca, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1.594 TL'den 1.874 TL'ye, hafif silikozis aylığı 3.445 TL'den 4.050 TL'ye, orta silikozis aylığı 3.938 TL'den 4.629 TL'ye, ağır silikozis aylığı ise 4.388 TL'den 5.158 TL'ye çıktı. Yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırarak hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Bu gelişmelerle birlikte, memur maaşlarına yapılan yüzde 25 zam ve yaşlı ile engelli aylıklarına yapılan zam, vatandaşların beklentilerini karşılamak adına önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.