Razer Hammerhead USB Type C ve Razer Hammerhead iOS Mercury Satışta

Akıllı telefonlarda teknolojiler değişmeye başladı. Şimdiye kadar piyasaya sunulan akıllı telefonlarda genelde 3,5 mm jak kullanımı yapıldığını görüyorduk. Fakat bu durum akıllı telefonların belli bir kalınlığın altına inememesine neden olmuştu. Kısacası tasarım konusunda sınırlamalar karşılaşılıyordu. Son dönemde ise tasarım değişikliklerini sınırlayan 3.5 mm kulaklık jakları kaldırılmaya başlandı. Apple’ın bile akıllı telefonlarında kaldırdığı 3.5 mm jak sonrasında ise aksesuarlarda da değişiklikler görmeye başladık. Bu konuda son adımı Razer attı. Kısa süre önce kendi akıllı telefonunu tanıtan ve oyuncu aksesuarları konusunda en başarılı firmalardan biri olarak gösterilen Razer, 3.5 mm jak kullanmayan modeller için Razer Hammerhead USB Type C serisini duyurdu. Üstelik bir de Razer Hammerhead iOS Mercury modeli satışa çıkıyor.

Razer Hammerhead USB Type C Nasıl Bir Farkla Geliyor?

Adından da anlaşılacağı gibi Razer Hammerhead USB Type C modeli, standart 3.5 mm jak ucuna sahip değil. Bunun yerine USB Type C bağlantısı kullanılıyor. Haliyle 3,5 mm jak kullanılmayan telefonlarda kullanabileceğiniz bir kulaklık modelinde söz ediyoruz. Bunun dışında özelliklerinde oldukça başarılı ve Razer kalitesine yakışır şekilde olduğunu da ekleyelim.

Özellikler

Razer Hammerhead USB Type C modelinde yine dayanıklı alüminyum kasadan oluşturulmuş. Hem hafif bir kulaklık hem de dayanıklı bir kulaklık elde edilmesini sağlayan malzeme, çizilmelere karşı da korumalı. Bunun dışında seri düz kablolar ve pasif ses izolasyonu başlıklarıyla oldukça başarılı ses deneyimi sunuyor.

Ek olarak 10 mm’lik dinamik ses sürücüleri net ses vermekte.

Mikrofon ve kontrol butonlarının yer aldığı bir kutu var

Özel ayarlanmış olan DAC dönüştürücü bulunuyor.

3 metre kablo uzunluğu

Max çıkış gücü: 10 mW

Hassasiyet: 102 + 3 dB @ 1kHz

Razer Hammerhead iOS Mercury Modeli

Razer Hammerhead USB Type C adından da anlaşılacağı gibi USB C bağlantısı olan telefonlar için. Fakat marka Razer Hammerhead iOS Mercury modeliyle beraber iPhone ve iPad modelleri içinde destek veriyor. iPhone ve iPad serisi üzerinde yer alan lightning bağlantılarını destekleyen bu kulaklıkların teknik bir farkı ise bulunmuyor.

Fiyatlar

Tüm bu özelliklerle beraber Razer Hammerhead USB Type C ve iOS modelinin fiyatlarının 100 dolardan başladığı açıklandı. Biraz yüksek bir fiyat olarak görsek de bu rakamın kalite ile paralel olduğunu söyleyebiliriz.