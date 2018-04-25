Sahte Telefon Numarası Nasıl Alınır?

Günümüzde fake yani sahte telefon numarası alma işlemi hemen hemen herkesin ihtiyacı haline geldi. Öyle ki internette artık her nereye üye olmaya çalışsak bizden doğrulama yapmak için cep telefonu numarası ile SMS onayı isteniyor. Bu gibi durumlarda sahte telefon numaraları kişilerin bir numaralı ihtiyacı haline geliyor. Peki sahte telefon numarası nasıl alınır? Sahte telefon numarası almak için herhangi bir ücret ödemeye gerek var mı?

Sahte telefon numarası almak için öncelikle herhangi bir ek telefona ihtiyacınız yok. İnternetin nimetlerinden faydalanarak çok kolay bir şekilde, sadece birkaç tık ile internetten sahte telefon numaranızı alabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sahte Telefon Numarası Alma

Eğer siz de özellikle çeşitli site ve uygulamalardaki SMS doğrulama aşamalarını geçmek için sahte telefon numarasına ihtiyaç duyuyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. İlk olarak www.receivesmsonline.net internet sitesine girin ve listeden sahte bir telefon numarası seçin. Seçtiğiniz sahte telefon numarasını başındaki + (artı) işareti ile birlikte kopyalayıp sizden telefon numarası isteyen kuruluşun telefon numarası bölümüne yapıştırın. Eğer hata alırsanız başındaki + (artı) işaretini silmeyi deneyin. Eğer tekrar hata alıyorsanız bu kuruluş sadece +90 ile başlayan Türkiye merkezli telefon numaralarını kabul ediyor demektir. Günümüzde Türkiye merkezli sahte telefon numarası bulmak çok zor, bulunsa da genelde ücretli oluyorlar. Bu yüzden daha çok yabancı ülkelere ait sahte telefon numaraları tercih ediliyor.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra seçtiğiniz sahte telefon numarası sayfasını yenileyerek gelen SMS‘leri kontrol edin. Bu sayede sahte telefon numarası alma işleminiz tamamlanmış olur. Aldığınız bu sahte yani fake numara ile birçok siteden SMS alabilir ve sahte telefon numaranız üzerinden bunları kontrol ederek doğrulama işlemlerini kolay bir şekilde yapabilirsiniz.