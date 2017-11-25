Samsung Gear S2 için Önemli Güncelleme

Samsung Gear S2 akıllı saat serileri için yeni bir güncelleme yayınlandı. Samsung Gear S2 saatlerine gelen yeni güncellemenin tüm detayları!

Akıllı saat alanında lider firmalar arasında yer alan Samsung, son olarak Note 8 tanıtımında yeni akıllı saat modellerini ortaya çıkardı. Markanın akıllı saatlerinde yaptığı donanımsal değişimler bir hayli sevilirken asıl beğenilen kısım yazılım kısmında yapılan dokunuşlar olmuştu. Yazılım konusunda attığı adımların başarılı olduğunu gören Samsung ise eski akıllı saat modelleri içinde kolları sıvadı. Marka tarafından yapılan açıklama sonrasında Samsung Gear S2 akıllı saatlerinin güncelleme alacağı ortaya çıktı. Güncellemenin detayları ve getireceği yenilikler ise oldukça beğeni toplayacak gibi duruyor.

Samsung Gear S2 Güncellemesi Nelerde Değişiklik Yapacak?

Güncelleme sonrasında saatin pil süresi üzerinde durulmuş durumda. Samsung Gear S2 pil süresi için gelen şikayetler ve son dönemde böyle bir sıkıntı yaşandığı izlenimi oluşmasının ardından gelen güncelleme sayesinde pil tüketimi düzenlenmiş oldu.

Pil optimizasyonunun yapıldığı görülen Samsung Gear S2 akıllı saat serisinin, bunun dışında birkaç mini düzenleme daha aldığı görülüyor. OTA üzerinden verildiği için kolayca güncellemeyi yapmakta mümkün olacak.

Sadece pil değil, genel hata düzenlemesinin de yapıldığı yeni sürümün boyutu ise 22 MB gibi oldukça düşük bir boyut. Asıl önemli olan Samsung Gear S2 güncellemesinin gelmiş olması. Böylelikle Samsung’un akıllı saatine hala yazılım desteği vereceği görülmüş oldu. Son olarak güncellemenin bölgesel olarak geldiğini, tamamen yayına geçmesi için zaman gerektiğini hatırlatalım.